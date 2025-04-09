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"Если бы без пафоса начали": курьез произошел во время выступления депутата в мажилисе

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Серик Егизбаев
Серик Егизбаев. Кадр из видео: t.me/mazhilis_kz

Курьезный случай произошел в стенах мажилиса с депутатом Сериком Егизбаевым в ходе обсуждения проекта нового Налогового кодекса, передает NUR.KZ.

Депутат начал свой вопрос с благодарности в адрес разработчиков нового Налогового кодекса.

"Объективности ради, хочу выразить признательность от депутатов фракции партии "Ауыл" и комитета по аграрным вопросам за конструктивную позицию разработчиков нового НК, руководства МСХ и вашу личную при рассмотрении предложений и поправок депутатов, касающихся агропромышленного комплекса", - сказал он.

Однако его речь превысила установленный регламентом период времени и его микрофон автоматически отключился.

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов попросил включить микрофон депутата.

Отметим, сегодня в мажилисе рассматривали проект нового налогового кодекса - в рамках заседания озвучили размер НДС, который планируют ввести в Казахстане в рамках Налогового кодекса – в проекте он указан как 16%, а порог по НДС определен в 40 млн тенге.

Еще вице-премьер Серик Жумангарин, в Казахстане предлагается пересмотреть налогообложение социальной сферы.

Помимо этого рассмотрены предложения касательно налога на роскошь, зампремьера дал пояснения о том, что можно считать роскошью.

"Если бы без пафоса начали, то уложились бы", - прокомментировал при этом он.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2234345-esli-by-bez-pafosa-nachali-kurez-proizoshel-vo-vremya-vystupleniya-deputata-v-mazhilise-video/