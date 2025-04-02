Токаев дал поручения новому министру энергетики

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял министра энергетики РК Ерлана Аккенженова, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о ситуации в топливно-энергетическом комплексе страны, ходе реализации ключевых проектов и планах по дальнейшему развитию отрасли.

Президенту было доложено о стабильной работе нефтеперерабатывающих заводов страны, которые обеспечивают плановый объем переработки нефти в 17,6 млн тонн на 2025 год. Глава государства был проинформирован о разработке Концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли до 2040 года.

Ерлан Аккенженов рассказал о планах по добыче газа, строительстве новых газоперерабатывающих мощностей на месторождениях Кашаган, Карачаганак и в городе Жанаозене. Продолжается строительство второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу – Бозой – Шымкент" и газопровода "Талдыкорган – Ушарал". Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планах по вводу свыше 26 ГВт новых генерирующих мощностей к 2035 году для покрытия растущего внутреннего спроса.

По итогам встречи президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию топливно-энергетического сектора.

Глава государства подчеркнул важность своевременной и качественной реализации запланированных инфраструктурных проектов в нефтегазовой, нефтегазохимической и электроэнергетической отраслях. Особое внимание, по его словам, требует обеспечении энергетической безопасности страны и стабильного снабжения населения и экономики энергоресурсами. Касым-Жомарт Токаев поручил принять комплекс мер по улучшению инвестиционного климата и привлечь стратегических инвесторов в геологоразведку.

Напомним, что 19 марта президент Касым-Жомарт Токаев назначил Ерлана Аккенженова министром энергетики Республики Казахстан.

Кадровые перстановки произошли в связи с тем, что президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", согласно которому в Казахстане создано агентство по атомной энергии.

Его возглавил занимавший пост министра энергетики Алмасадам Саткалиев. На этом посту он проработал с апреля 2023 года.