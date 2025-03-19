Назначен новый министр энергетики Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил Ерлана Кудайбергеновича Аккенженова министром энергетики Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Указом главы государства Аккенженов Ерлан Кудайбергенович назначен министром энергетики Республики Казахстан.

Ерлан Аккенженов, согласно информации на официальном сайте Минэнерго, родился в 1979 году в Алматы. Окончил Высшую школу права "Әділет" (юрист-правовед), университет "Астана" (нефтегазовое дело).

В разные годы работал в ТОО "Торговый дом "КазМунайГаз", Chevron Texaco Global Trading, в "KazMunaiGaz Singapore", ТОО "Казахойл Актобе".

Ерлан Аккенженов в 2016-2020 годах также работал в частных структурах, связанных с переработкой и транспортировкой нефти и нефтепродуктов.

В 2022-2023 годы - начальник управления маркетинга нефтепродуктов АО НК "КазМунайГаз".

С июня 2023 года по сегодняшний день занимал пост вице-министром энергетики РК

Напомним, накануне стало известно, что президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", согласно которому в Казахстане создано агентство по атомной энергии.

Его возглавил до вчерашнего дня занимавший пост министра энергетики Алмасадам Саткалиев. На этом посту он проработал с апреля 2023 года.