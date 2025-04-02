Токаев дал поручения новому министру

Сегодня, 2 апреля, президент Касым-Жомарт Токаев принял нового министра промышленности и строительства Ерсайына Нагаспаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается на официальном сайте Акорды, глава государства заслушал доклад о результатах деятельности министерства по итогам 2024 года и планах на предстоящий период.

Как сообщил Ерсайын Нагаспаев, в сфере промышленности по итогам прошлого года наибольший рост достигнут по инвестициям в основной капитал и экспорту обработанной продукции. В этом году планируется закрепить тенденцию роста и увеличить объем производства.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе в сферах геологии и цифровизации. По словам министра, запущена Единая платформа недропользования, оцифрованы градостроительные проекты, планируется внедрить единую квитанцию коммунальных услуг до уровня сел, формируется база геологической изученности с помощью искусственного интеллекта.

По итогам встречи президент поставил перед министром ряд первоочередных задач. Поручено увеличить выпуск продукции средних и верхних переделов, создать в текущем году единый реестр отечественных производителей, усилить работу по привлечению инвесторов. Также важно обеспечить строительство запланированного объема жилья, максимально охватить население водоснабжением, оцифровать процессы в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Также министерству предстоит своевременно ввести в эксплуатацию объекты обрабатывающей промышленности, качественно и своевременно провести реформы в сфере недропользования.

Глава государства особо подчеркнул необходимость держать на жестком контроле вопросы поддержки отечественных товаропроизводителей.

Напомним, ранее сообщалось, что Канат Шарлапаев был освобожден от поста в связи с переходом на новую должность - он стал помощником Токаева.

28 февраля на пост министра промышленности и строительства Республики Казахстан указом президента был назначен Ерсайын Нагаспаев.

Новый министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев принес присягу во время заседания правительства 4 марта.

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов представил нового руководителя Министерства промышленности и строительства коллективу и озвучил задачи по исполнению поручений президента в части развития строительной отрасли и модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Также отмечалось, что новому министру был дан ряд поручений по активизации выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью для обеспечения импортозамещения и расширения экспорта. Акцент - на тесном взаимодействии с инвесторами и бизнесом.