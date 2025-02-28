Назначен новый министр промышленности и строительства Казахстана

Ерсайын Нагаспаев назначен министром промышленности и строительства Республики Казахстан - указ подписал глава государства, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства Нагаспаев Ерсайын Каиргазиевич назначен Министром промышленности и строительства Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Ранее он занимал пост и.о. управляющего директора по новым проектам АО "НК "КТЖ".

На официальном сайте КТЖ говорится, что Нагаспаев окончил Карагандинский Государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности "Международные экономические отношения".

В разные годы Ерсайын Каиргазиевич работал на руководящих позициях в РГП "Актауский международный торговый порт", Канцелярии Премьер-министра РК и ТОО "Новострой Астана".

С апреля 2021 года занимал должность управляющего директора по обеспечению АО "НК "КТЖ".

Напомним, что сегодня экс-министр промышленности Канат Шарлапаев стал помощником президента. Соответствующий указ подписал глава государства.