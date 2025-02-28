Премьер поставил задачи перед новым министром Нагаспаевым

Премьер-министр Олжас Бектенов представил коллективу Министерства промышленности и строительства нового руководителя, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов представил нового руководителя Министерства промышленности и строительства.

Премьер поблагодарил Каната Шарлапаева за внесенный вклад в развитие отраслей, в особенности обрабатывающей промышленности.

"Проведена масштабная работа по расширению мер поддержки отечественного производителя, совершенствованию законодательства. За прошедший год объем обрабатывающей промышленности увеличился на 5,9%, достигнут наиболее динамичный рост за последние 10 лет", - говорится в релизе правительства.

В ходе представления нового министра - Ерсайына Нагаспаева - руководитель правительства озвучил задачи, поставленные главой государства для закрепления достигнутых результатов и обеспечения дальнейшего роста обрабатывающей промышленности.

Также отмечается, что новому министру дан ряд поручений по активизации выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью для обеспечения импортозамещения и расширения экспорта. Акцент - на тесном взаимодействии с инвесторами и бизнесом.

Перед коллективом ведомства обозначены задачи по исполнению поручений президента в части развития строительной отрасли и модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Напомним, сегодня утром экс-министр промышленности Канат Шарлапаев стал помощником президента. Соответствующий указ подписал глава государства. Ранее Шарлапаев занимал пост главы Министерства промышленности, начиная с сентября 2023 года.

Вместо него министром назначен сегодня Ерсайын Нагаспаев. Указ подписал глава государства.