Премьер поставил задачи перед новым министром Нагаспаевым
Опубликовано:
Премьер-министр Олжас Бектенов представил коллективу Министерства промышленности и строительства нового руководителя, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.
Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов представил нового руководителя Министерства промышленности и строительства.
Премьер поблагодарил Каната Шарлапаева за внесенный вклад в развитие отраслей, в особенности обрабатывающей промышленности.
"Проведена масштабная работа по расширению мер поддержки отечественного производителя, совершенствованию законодательства. За прошедший год объем обрабатывающей промышленности увеличился на 5,9%, достигнут наиболее динамичный рост за последние 10 лет", - говорится в релизе правительства.
В ходе представления нового министра - Ерсайына Нагаспаева - руководитель правительства озвучил задачи, поставленные главой государства для закрепления достигнутых результатов и обеспечения дальнейшего роста обрабатывающей промышленности.
Также отмечается, что новому министру дан ряд поручений по активизации выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью для обеспечения импортозамещения и расширения экспорта. Акцент - на тесном взаимодействии с инвесторами и бизнесом.
Перед коллективом ведомства обозначены задачи по исполнению поручений президента в части развития строительной отрасли и модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры.
Напомним, сегодня утром экс-министр промышленности Канат Шарлапаев стал помощником президента. Соответствующий указ подписал глава государства. Ранее Шарлапаев занимал пост главы Министерства промышленности, начиная с сентября 2023 года.
Вместо него министром назначен сегодня Ерсайын Нагаспаев. Указ подписал глава государства.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2224532-bektenov-postavil-zadachi-pered-novym-ministrom-promyshlennosti/