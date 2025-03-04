Новый министр промышленности и строительства принес присягу
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Новый министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев принес присягу во время заседания правительства, передает корреспондент NUR.KZ.
Нового министра, сменившего на посту Каната Шарлапаева, который стал помощником президента, представил премьер-министр Олжас Бектенов.
Он выразил благодарность Шарлапаеву и попросил Нагаспаева принести присягу.
Напомним, ранее сообщалось, что Канат Шарлапаев был освобожден от поста в связи с переходом на новую должность - он стал помощником Токаева.
28 февраля на пост министра промышленности и строительства Республики Казахстан указом президента был назначен Ерсайын Нагаспаев.
Ранее он занимал пост и.о. управляющего директора по новым проектам АО "НК "КТЖ".
В разные годы Ерсайын Каиргазиевич работал на руководящих позициях в РГП "Актауский международный торговый порт", Канцелярии Премьер-министра РК и ТОО "Новострой Астана".
С апреля 2021 года занимал должность управляющего директора по обеспечению АО "НК "КТЖ".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2225276-novyy-ministr-promyshlennosti-i-stroitelstva-prines-prisyagu/