Новый министр промышленности и строительства принес присягу

Новый министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев принес присягу во время заседания правительства, передает корреспондент NUR.KZ.

Нового министра, сменившего на посту Каната Шарлапаева, который стал помощником президента, представил премьер-министр Олжас Бектенов.

Он выразил благодарность Шарлапаеву и попросил Нагаспаева принести присягу.

Напомним, ранее сообщалось, что Канат Шарлапаев был освобожден от поста в связи с переходом на новую должность - он стал помощником Токаева.

28 февраля на пост министра промышленности и строительства Республики Казахстан указом президента был назначен Ерсайын Нагаспаев.

Ранее он занимал пост и.о. управляющего директора по новым проектам АО "НК "КТЖ".

В разные годы Ерсайын Каиргазиевич работал на руководящих позициях в РГП "Актауский международный торговый порт", Канцелярии Премьер-министра РК и ТОО "Новострой Астана".

С апреля 2021 года занимал должность управляющего директора по обеспечению АО "НК "КТЖ".