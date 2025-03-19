Может ли в Казахстане появиться еще один горнолыжный курорт

Вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев в кулуарах сената рассказал о планах по развитию мест для зимнего отдыха в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Ержан Еркинбаев сообщил, что сегодня "Шымбулак" со своими 16 км горнолыжных трасс абсолютно переполнен.

"Это отражается на качестве сервиса, но и еще, что более печально, - это отражается на безопасности", - заявил он.

Между тем, по словам вице-министра, в стране ощущается востребованность в таких локациях.

"Планы, безусловно, есть. По поручению главы государства мы работаем над принятием комплексного плана развития алматинского горного кластера, который подразумевает собой создание новых горнолыжных курортов. Мы видим востребованность в небольшом радиусе - вокруг алматинских гор.

Это очень серьезный рынок: горнолыжный турист тратит в пять раз больше, чем тратит пляжный турист. Ежедневные расходы горнолыжного туриста составляют 250 долларов в сутки. Это именно то, что мы можем за дорого продавать иностранному туристу. Поэтому все прекрасно понимают потенциал.

В ближайшее время, в ближайшие годы получим в Алматы сотни километров горнолыжных трасс", - заявил Ержан Еркинбаев.

Для этого, отметил спикер, есть все климатические условия.

Ранее о возможном открытии нового горного курорта в Алматы стало известно из Telegram-канала Министерства туризма и спорта, где были опубликованы ответы вице-министра Ержана Еркинбаева на вопросы иностранных журналистов.

По словам вице-министра, на проведенном совещании президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил три фокусных направления в туризме: алматинский горный кластер, мангистауские и бурабайские курортные зоны.

Отметим также, что ранее на развитие туризма в стране, а в частности, в Алматы, акцентировал внимание ранее Токаев.

Тогда президент раскритиковал планы правительства по развитию одновременно 20 туристических зон во всех регионах страны, заявив, что такой подход неэффективен и приведет к распылению ограниченных ресурсов государства.

"Наиболее подходящие направления: горный кластер Алматинского региона, пляжный туризм Мангистау и Щучинско-Боровская курортная зона. Алматы является главным центром развития туризма в Казахстане. На город приходится четверть всего туристского потока, в том числе половина иностранных туристов. Но туристическая инфраструктура города не выдерживает растущей нагрузки.

На Шымбулаке поток посетителей в выходные и праздничные дни превышает его пропускную способность в 2,5 раза. Поэтому так важно дальнейшее развитие горнолыжного кластера, в том числе путем строительства всесезонного горного курорта в ущелье Тургень Алматинской области", - сказал тогда глава государства.

В начале года стало известно, что в рамках развития Алматинского горного кластера планируется расширение "Шымбулака" и значительное увеличение канатных дорожек.