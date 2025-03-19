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Какие задачи поставило правительство перед новым министром энергетики

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Олжас Бектенов, Ерлан Аккенженов и Алмасадам Саткалиев
Олжас Бектенов, Ерлан Аккенженов и Алмасадам Саткалиев. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Олжас Бектенов представил нового руководителя министерства энергетики Казахстана - Ерлана Аккенженова, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Глава правительства Олжас Бектенов поблагодарил экс-министра энергетики Алмасадама Саткалиева за внесенный вклад в сферах нефтегазовой, нефтегазохимической промышленности, энергетики и пожелал успехов в дальнейшей деятельности на посту председателя Агентства РК по атомной энергии.

В ходе представления нового министра отмечен большой опыт работы Ерлана Аккенженова в сфере нефти и газа, в точности в области переработки и транспортировки нефтепродуктов.

Олжас Бектенов подчеркнул, что главой государства обозначена цель по масштабному обновлению энергетической инфраструктуры страны.

"Перед коллективом министерства энергетики во главе с новым министром поставлены задачи по реализации стратегических проектов, среди которых строительство трех ТЭЦ, Экибастузской ГРЭС-3, завершение объединения электрических сетей Западной зоны с Единой электроэнергетической системой страны и ввод дополнительных энергетических мощностей.

Кроме того, обозначены приоритетные направления работы по исполнению поручений президента в части расширения нефтегазовых проектов, своевременной реализации проектов по строительству газоперерабатывающих заводов, обеспечению стабильности в вопросах производства нефтепродуктов и обеспечения ими внутреннего рынка", - отмечается в сообщении пресс-службы правительства.

Напомним, накануне стало известно, что президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", согласно которому в Казахстане создано агентство по атомной энергии.

Его возглавил до вчерашнего дня занимавший пост министра энергетики Алмасадам Саткалиев. На этом посту он проработал с апреля 2023 года.

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев назначил Ерлана Аккенженова министром энергетики Республики Казахстан, подписал соответствующий указ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2229425-kakie-zadachi-postavilo-pravitelstvo-pered-novym-ministrom-energetiki/