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"Это было время чрезмерной власти в руках одной личности": Кошанов о "старом Казахстане"

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Ерлан Кошанов
Ерлан Кошанов. Фото: parlam.kz

На пленарном заседании мажилиса спикер палаты Ерлан Кошанов выступил с речью о годах построения власти в "старом Казахстане", передает корреспондент NUR.KZ.

"На протяжении 30 лет Казахстан был страной с суперпрезидентской формой правления. Однако со временем действовавшая долгие годы схема привела к серьезному политическому кризису. Это было связано с чрезмерной концентрацией власти и капитала у отдельных групп и одной личности, что раздражало общество и тормозило развитие страны.

Поэтому три года назад чрезвычайно важно было запустить процесс модернизации политической системы, уйти от ситуации, когда вся власть концентрируется только в одних руках.

Мировые реалии показывают, что во многих странах передача и делегирование верховной власти другим политическим институтам до сих пор вызывают самые разные споры и дискуссии. В нашей стране президент наоборот по своей личной инициативе перераспределил часть полномочий и ввел однократный 7-летний срок и тем самым завершил эпоху суперпрезидентской модели правления", - заявил Кошанов.

Он добавил, что в Казахстане сформировалась новая модель государственного и политического устройства.

По его мнению, в стране "вырисовываются четкие контуры социального государства".

Напомним, почти шесть лет назад, 20 марта 2019 года, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул пост президента Казахстана, главой государства стал Касым-Жомарт Токаев.

В сентябре 2022 года Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Конституцию, согласно которым президент может избираться на семилетний срок, но без права переизбрания.

Таким образом, следующий президент будет избран уже на один срок, без права выдвигать свою кандидатуру повторно.

А после этого, в ноябре 2022 года в Казахстане прошли досрочные президентские выборы, на которых Токаев набрал 81,31% от общего числа избирателей, или 6 456 392 голоса.

Комментируя нововведение Токаев подчеркивал, что нормы об однократном президентстве нет ни в одной стране "постсоветского пространства".

"Один семилетний президентский срок, на мой взгляд, достаточен для осуществления предвыборной платформы и реформ, исходя из того, что президент – это все же нанятый народом государственный управленец.

Убежден, что в нашей стране должна царить диктатура закона и порядка. Только так можно обеспечить надлежащие условия для дальнейшего осуществления реформ, а также привлечения инвестиций в экономику Казахстана.

Закон и порядок – это основа строительства Справедливого Казахстана. Запрос на справедливость был везде и всегда, и Казахстан не исключение. Все наши реформы, как бы трудно они ни продвигались, носят необратимый характер, их никто уже не сможет остановить и, тем более, обратить вспять", – заявлял глава государства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2229269-eto-bylo-vremya-chrezmernoy-vlasti-v-rukah-odnoy-lichnosti-koshanov-o-starom-kazahstane/