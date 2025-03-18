Еще один фонд создадут в Казахстане

Министр культуры и информации Аида Балаева на заседании кабмина рассказала, что делается в Казахстане в части развития креативной индустрии, передает корреспондент NUR.KZ.

Аида Балаева напомнила, что в 2021 году глава государства поручил создать специализированный институт поддержки креативной индустрии.

"Юридическим лицом, оказывающим содействие развитию креативных индустрий, согласно закону, станет Фонд развития креативной индустрии. Фонд будет создан в форме корпоративного фонда с участием ведущих творческих и образовательных организаций Казахстана", - сказала она.

Отмечается, что Фонд будет осуществлять деятельность по четырем основным направлениям:

Выявление талантов за счет организации конкурсов, креатонов, мобильных продюсерских центров;

Девелопмент проектов - акселерация и инкубация проектов, коммерциализация, поиск и привлечение инвестиций;

Развитие инфраструктуры - развитие сети хабов, организация постоянных арт-площадок, доступ к государственному имуществу;

Содействие экспорту - выход на зарубежную аудиторию, маркетинг и PR, защита авторского права.

"Бюджет Фонда развития креативной индустрии Казахстана будет формироваться за счет отчислений в размере 3% от деятельности национального лотерейного оператора. Одним из главных направлений его деятельности будет развитие венчурного инвестирования в сфере креативных индустрий. В связи с этим будет создано венчурное подразделение на базе МФЦА, с привлечением пула управляющих компаний, которые будут способствовать эффективному размещению денежных средств на основе срочности и возвратности", - резюмировала министр.

Напомним, в 2023 году президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать Центры креативной индустрии в каждом городе Казахстана. Глава государства отметил, что в Казахстане данный сектор до сих пор не развит.

Во время послания народу страны в сентябре того года Токаев назвал креативную индустрию "еще одной точкой роста экономики и занятости".

"Вклад креативной индустрии в ВВП не дотягивает и до 1%, а его доля в структуре занятости тоже крайне низка. При этом у нас есть целая плеяда соотечественников, благодаря своему таланту получивших признание даже на мировой арене", – говорит он.

А весной прошлого года Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями креативной индустрии Казахстана – блогерами, музыкантами, актерами.

Добавим, при этом три дня назад мы писали, что в Казнете появилась петиция за сокращение численности государственных служащих и повышение эффективности государственного управления в Казахстане.