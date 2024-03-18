Ирина Кайратовна, Иманбек, Ерболат Беделхан: Токаев встретился с деятелями искусства (фото)
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Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня провел встречу с представителями креативной индустрии Казахстана – блогерами, музыкантами, актерами, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями креативной индустрии Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды в Telegram.
Главе государства был представлен ряд успешных отечественных проектов в сферах музыки, социальных сетей, киноиндустрии, искусственного интеллекта и киберспорта.
Отметим, что президент не раз высказывался о развитии креативной индустрии в Казахстане. К примеру, во время сентябрьского послания народу страны в сентябре прошлого года Токаев назвал ее еще одной точкой роста экономики и занятости. При этом тогда президент отметил, что в Казахстане данный сектор до сих пор не развит.
"Вклад креативной индустрии в ВВП не дотягивает и до 1%, а его доля в структуре занятости тоже крайне низка. При этом у нас есть целая плеяда соотечественников, благодаря своему таланту получивших признание даже на мировой арене", – говорит он.
А во время недавнего заседания Национального курултая глава государства отметил, что Казахстан богат талантами, которые благодаря нестандартным подходам и смелым решениям добиваются успеха в самых разных сферах.
"В последние годы стремительный рост показывает креативная индустрия. Не случайно мы говорим о казахстанской культурной волне, неуклонно набирающей обороты на региональном и глобальном уровнях", – заявлял Токаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2070312-tokaev-vstretilsya-s-muzykantami-blogerami-i-kinodeyatelyami/