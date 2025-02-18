Расписание оразы и размер фитр-садака опубликовало ДУМК

Священный месяц Рамазан в этом году начнется 1 марта. В этом году сумма фитр-садака составит 655 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Духовного управления мусульман Казахстана.

Сообщается, что Отдел шариата и фетв Духовного управления мусульман Казахстана, посовещавшись с Советом по фетвам при Совете муфтиев Организации тюркских государств, утвердили дату начала месяца Рамазан в этом году.

"Согласно общей фетве священный месяц Рамазан начинается 1 марта. Ночь с 26 на 27 марта - священная ночь Кадр. 30 марта - праздник Ораза айт.

Сегодня на заседании президиума Духовного управления мусульман Казахстана под председательством Верховного муфтия Наурызбай кажы Таганулы был утвержден размер фитр-садака в размере 655 тенге по стране, исходя из средней цены двух килограммов муки", - говорится в сообщении ДУМК.

Также на сайте muftyat.kz можно ознакомиться с расписанием оразы и намаза для нужного региона, города, района и села.

В начале февраля сообщалось, что Духовное управление мусульман Казахстана объявило, что в 2025 году месяц Рамазан - время священного поста и духовного очищения - в стране начнется 1 марта.

С особенностями соблюдения поста в Рамазан подробнее можно ознакомиться здесь.