Токаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев по случаю начала месяца Рамазан. Президент обратился к соотечественникам, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
"Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с началом священного месяца Рамазан!
Это особое время в духовной жизни нашего народа. В дни поста Ораза на первый план выходят такие непреходящие ценности, как терпение и скромность, сострадание и милосердие. Люди помогают нуждающимся, занимаются благотворительностью. Все это исходит из гуманистических идеалов ислама.
Для нашего народа религия и традиции - неразрывно связанные понятия, которые взаимно дополняют друг друга, призывая к добру и созиданию.
Весьма символично, что в этом году начало месяца Рамазан совпало с Днем благодарности. Глубокие по содержанию и созвучные по смыслу, эти праздники способствуют укреплению единства нашего народа.
Желаю всем здоровья и благополучия!
Пусть сбудутся ваши светлые помыслы и устремления!" - пожелал президент Казахстана.
В начале февраля Духовное управление мусульман Казахстана объявило, что в 2025 году месяц Рамазан - время священного поста и духовного очищения - в стране начнется 1 марта.
Рамазан - великий праздник мусульман, один из пяти столпов ислама. Он должен укрепить веру, помочь преодолеть слабость духа. Пост дает правоверным возможность достичь духовного очищения и преодолеть плотские страсти через воздержание.
Главное внимание в этот месяц уделяется духовной жизни и делам милосердия. Следует контролировать свое поведение, не нарушать морально-этические нормы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2224647-tokaev-pozdravil-kazahstancev-s-nachalom-mesyaca-ramazan/