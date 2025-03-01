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Токаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев по случаю начала месяца Рамазан. Президент обратился к соотечественникам, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с началом священного месяца Рамазан!

Это особое время в духовной жизни нашего народа. В дни поста Ораза на первый план выходят такие непреходящие ценности, как терпение и скромность, сострадание и милосердие. Люди помогают нуждающимся, занимаются благотворительностью. Все это исходит из гуманистических идеалов ислама.

Для нашего народа религия и традиции - неразрывно связанные понятия, которые взаимно дополняют друг друга, призывая к добру и созиданию.

Весьма символично, что в этом году начало месяца Рамазан совпало с Днем благодарности. Глубокие по содержанию и созвучные по смыслу, эти праздники способствуют укреплению единства нашего народа.

Желаю всем здоровья и благополучия!

Пусть сбудутся ваши светлые помыслы и устремления!" - пожелал президент Казахстана.

В начале февраля Духовное управление мусульман Казахстана объявило, что в 2025 году месяц Рамазан - время священного поста и духовного очищения - в стране начнется 1 марта.

Рамазан - великий праздник мусульман, один из пяти столпов ислама. Он должен укрепить веру, помочь преодолеть слабость духа. Пост дает правоверным возможность достичь духовного очищения и преодолеть плотские страсти через воздержание.

Главное внимание в этот месяц уделяется духовной жизни и делам милосердия. Следует контролировать свое поведение, не нарушать морально-этические нормы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2224647-tokaev-pozdravil-kazahstancev-s-nachalom-mesyaca-ramazan/