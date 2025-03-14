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Токаев высказался о советских деятелях, которые устраивали голодомор в Казахстане

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: https://t.me/aqorda_resmi

На IV заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев высказался о названии улиц и организаций в честь различных личностей, чьи заслуги ничем не подтверждаются, передает корреспондент NUR.KZ.

"Наши выдающиеся исторические личности достойны увековечивания. Память о них - неотъемлемая часть общенациональной идентичности, хранить ее - наш гражданский долг. Но нельзя превращать ономастику в инструмент прославления личностей, чьи «исторические заслуги» не подтверждаются никакими архивными документами.

Причем мифологизацией советских деятелей, в том числе тех, которые были причастны к организации Ашаршылық (массовый голод – прим.авт.), занимаются лица, сделавшие карьеру уже в независимом Казахстане. Это печальное явление, которое тяжело понять. В целом, нужно упорядочить всю работу в данной сфере", - заявил Токаев.

Он добавил, что в Казахстане начата большая работа по наведению порядка в сфере ономастики.

"В вопросах наименования или переименования улиц и населенных пунктов местные исполнительные органы допустили много ошибок, вплоть до того, что присваивали имена по принципу землячества, родственных отношений. Поэтому было принято решение о централизации данной деятельности. В результате у нас есть единый и четкий регламент ономастической работы", - заявил президент.

Токаев добавил, что теперь в работе по присвоению имен и наименований нужно соблюсти "принципы исторической справедливости".

"Имена наших знаменитых предков, сыгравших действительно особую роль в истории страны, уже присвоены многим улицам и населенным пунктам. Настало время остановиться и более разборчиво подойти к увековечиванию памяти деятелей прошлого. В названиях городов и улиц должна отражаться сама история нашего народа", - заявил Токаев.

По его мнению, в Казахстане мало используют для названий географические названия. При этом название многих сел исторически устарели – касательно этого вопроса нужно учесть мнение жителей.

Еще сегодня президент Касым-Жомарт Токаев высказался о религиозных течениях в Казахстане и поручил адаптировать законодательство в области религии.

Глава государства призвал носить национальную одежду.

"Чем облачаться в скрывающие лица черные одеяния, гораздо лучше носить одежду в национальном стиле. Наша национальная одежда ярко подчеркивает этническую идентичность, поэтому нужно ее всесторонне популяризировать", - отметил он.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2228148-tokaev-vyskazalsya-o-sovetskih-deyatelyah-kotorye-ustraivali-golodomor-v-kazahstane/