Запрет на вывоз нефтепродуктов планируется продлить в Казахстане

Минэнерго разработан проект приказа по вопросу продления запрета на вывоз нефтепродуктов из Казахстана, передает NUR.KZ. Документ опубликован на портале "Открыты НПА".

Сообщается, что на сегодняшний день в стране отмечается нехарактерное увеличение потребления "народного" автобензина АИ-92 и дизтоплива.

"Так, по информации правоохранительных органов ежемесячные объемы "серого" экспорта и перетоков ГСМ под видом "товаров прикрытия" достигают от 10 до 45 тыс. тонн, что связано с разницей в ценах - в Казахстане цены ГСМ ниже, чем в сопредельных странах на 17 - 166 %.

Более того, в рамках Соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов Республика Казахстан вынуждена импортировать нефтепродукты на условиях беспошлинных поставок и, соответственно, учитываются требования российской стороны по запрету реэкспорта ГСМ за пределы ЕАЭС.

Таким образом, требуется усиление контроля за вывозом нефтепродуктов под видом "товаров прикрытия", в точности за пределы ЕАЭС", - отмечается в релизе, прилагаемом к проекту приказа.

В итоге Министерством энергетики Республики Казахстан разработан проект Совместного приказа министра энергетики Республики Казахстан, председателя Комитета национальной безопасности РК, министра финансов, министра внутренних дел РК "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан".

"Проект предусматривает запрет сроком на шесть месяцев на вывоз нефтепродуктов с территории Республики Казахстан, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза", - отмечается в документе.

Проект совместного приказа вынесен на публичное обсуждение до 14 марта 2025 года.

Напомним, в конце января Казахстан ввел запрет на вывоз бензина и дизельного топлива по железной дороге, также действует запрет на вывоз топлива автомобильным транспортом.

Тогда сообщалось, что запрет вводится на вывоз бензина и дизельного топлива железнодорожным транспортом нефтепродуктов за исключением вывоза бензина согласно планам поставки, а также вывоза нефтепродуктов в рамках предоставления гуманитарной помощи и (или) помощи, оказываемой в целях ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий или катастроф на период с 1 февраля 2025 года по 29 марта 2025 года.

Кроме того аналогичный запрет действует с 29 сентября касательно вывоза бензина и дизеля автотранспортом из республики, за исключением топлива в бензобаке - до конца марта.

Тогда же сообщалось, что в Казахстане зафиксированы самые низкие цены на бензин АИ-95 среди других европейских государств.

Однако по доступности топлива для населения Казахстан уступает многим странам в Европе. На одну среднюю зарплату казахстанец может купить порядка 1 208,9 литра бензина АИ-95. С таким показателем аналитики поставили Казахстан лишь на 16 место среди 32 стран в рейтинге.

До этого глава Минэнерго сообщал о скором подорожании ГСМ в Казахстане.

"По росту стоимости ГСМ уже решение принято. Будет также осуществляться поэтапный рост на сжиженный нефтяной газ. По товарному газу тоже есть определенные индикаторы, связанные с ростом цены. Главный посыл правительства в том, что нормативные и административные меры контроля за ценой правительство за собой сохраняет. То есть не будет резкого роста стоимости цены на данный вид товара", - заявил тогда министр.