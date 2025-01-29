Казахстан ввел запрет на вывоз бензина и дизеля

Казахстан ввел запрет на вывоз бензина и дизельного топлива по железной дороге, также действует запрет на вывоз топлива автомобильным транспортом, передает NUR.KZ со ссылкой на соответствующий приказ.

Минэнерго, Комитет национальной безопасности, Минфин и МВД Казахстана выпустили совместный приказ о запрете вывоза бензина и дизельного топлива для предотвращения дефицита на внутреннем рынке.

Вводится запрет на вывоз бензина и дизельного топлива железнодорожным транспортом нефтепродуктов за исключением вывоза бензина согласно планам поставки, а также вывоза нефтепродуктов в рамках предоставления гуманитарной помощи и (или) помощи, оказываемой в целях ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий или катастроф на период с 1 февраля 2025 года по 29 марта 2025 года.

Кроме того аналогичный запрет действует с 29 сентября касательно вывоза бензина и дизеля автотранспортом из республики, за исключением топлива в бензобаке - до конца марта.

Недавно мы писали, что в Казахстане зафиксированы самые низкие цены на бензин АИ-95 среди других европейских государств.

Однако по доступности топлива для населения Казахстан уступает многим странам в Европе. На одну среднюю зарплату казахстанец может купить порядка 1 208,9 литра бензина АИ-95. С таким показателем аналитики поставили Казахстан лишь на 16 место среди 32 стран в рейтинге.

Накануне глава Минэнерго сообщил о скором подорожании ГСМ в Казахстане.

"По росту стоимости ГСМ уже решение принято. Будет также осуществляться поэтапный рост на сжиженный нефтяной газ. По товарному газу тоже есть определенные индикаторы, связанные с ростом цены. Главный посыл правительства в том, что нормативные и административные меры контроля за ценой правительство за собой сохраняет. То есть не будет резкого роста стоимости цены на данный вид товара", - заявил он.