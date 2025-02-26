Когда выберут компанию по строительству АЭС в Казахстане, рассказали в Минэнерго

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев на брифинге в ведомстве рассказал, когда ожидается создание консорциума для строительства АЭС в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сроки определили: в первом полугодии текущего года мы уже планируем объявить о конфигурации, в которой мы будем строить первую АЭС", - сказал Алмасадам Саткалиев.

По его данным, на прошлой неделе ведомством получены ответы на вопросы, которые ранее были направлены всем участникам тендерного процесса.

"Был составлен список из 207 вопросов по 19 разделам. Все они связаны со строительством и эксплуатацией станции. Направлен всем потенциальным вендорам. Сейчас мы получили эти ответы. Идет анализ.

Предварительно мы уже посмотрели и рассмотрели на соответствующей межведомственной комиссии представленный материал. Пока рано говорить о фаворитах. По итогам рассмотрения в установленные сроки, возможно, даже раньше, будет принято решение по победителю", - резюмировал министр.

До этого глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев на брифинге ведомства сообщил о сроках начала строительных работ по АЭС в Казахстане.

Он также рассказал, какие места в Казахстане рассматривают для строительства атомных электростанций.

Накануне мы сообщали, что в Казахстане утвердили место строительства первой АЭС - согласно постановлению правительства первую в стране атомную электростанцию построят в Жамбылском районе Алматинской области.

Напомним, в конце января президент Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить строительство первой АЭС в Казахстане, а также определить место для второй АЭС.