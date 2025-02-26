Где еще могут построить АЭС в Казахстане, ответили в Минэнерго

Глава Минэнерго на брифинге в ведомстве рассказал, какие места в Казахстане рассматривают для строительства атомных электростанций, передает NUR.KZ.

Журналисты отметили, что в документе, подписанном премьер-министром, не сказано, что АЭС будут строить вблизи села Улкен, как сообщалось ранее.

Они поинтересовались, могут ли АЭС построить возле другого населённого пункта в Алматинской области.

"Пока основная площадка — Улкенский сельский округ, там и были проведены соответствующие слушания, но окончательная площадка будет определена после инженерных изысканий. Они уже проводятся. Если от потенциальных вендоров поступит предложение по использованию другой площадки, мы, конечно, его рассмотрим. Но окончательное решение будет принято после завершения инженерных изысканий по данной площадке", — сказал Саткалиев.

В целом, по его словам, при выборе локации власти исходят из необходимости развития регионов, обеспечения потребностей в электроэнергии, а также диверсификации национальной электрической сети, то есть обеспечения соответствующего уровня надёжности.

"Площадка Балхаша очень перспективная, я вам уже говорил про это — до четырех блоков мощностью 1200 МВт. Очень хорошая площадка — Курчатов, она достаточно перспективная, там можно построить два блока по 1200 МВт.

Площадка МАЭК тоже очень хорошо подходит для строительства АЭС, там тоже достаточно много плюсов, связанных с наличием ранее существовавшей станции. Исходя из устойчивости системы, там тоже можно разместить АЭС средней мощности… Мы планируем в среднесрочной перспективе строительство не менее трёх атомных станций в Казахстане", — резюмировал глава Минэнерго.

Напомним, в конце января президент Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить строительство первой АЭС в Казахстане, а также определить место для второй АЭС.

А Алмасадам Саткалиев сообщил, что для строительства второй АЭС проведения референдума не потребуется.

Отметим, накануне в Казахстане утвердили место строительства первой АЭС - согласно постановлению правительства первую в стране атомную электростанцию построят в Жамбылском районе Алматинской области.

Сегодня Саткалиев сообщил о сроках начала строительных работ по АЭС в Казахстане - по его словам, работы по строительству могут начать в течение двух лет.