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Приложение для онлайн-связи родственников и военнослужащих запустят в Казахстане

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Женщина держит в руках телефон
Женщина с телефоном. Иллюстративное фото: bombuscreative / Getty Images

О новом приложении Armia.kz на брифинге в СЦК рассказал глава департамента Минобороны - с его помощью близкие могут узнавать об условиях военнослужащего в армии, передает корреспондент NUR.KZ.

"Нами было презентовано мобильное приложение Armia.kz - оно будет загружено на всех телефонах и наладит связь между родителями и воинскими частями. В режиме реального времени мама и близкие могут в любой момент поговорить с командиром, воспитателем и военнослужащим в часы, когда свободны от боевой подготовки.

Это армия "в кармане" - все время на живой связи. Близкие могут ознакомиться с условиями прохождения службы, медицинским обследованием, условиями питания, то есть узнать условия, в которых проходит службу сын. Приложение было разработано нашими же военнослужащими, абсолютно бесплатное", - сообщил начальник департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны РК Тлеухан Басхожаев.

По его словам, в приложение также внедрены "элементы искусственного интеллекта". Оно будет работать с 2025 года.

Ранее в Минобороны высказались по инциденту в Актюбинском гарнизоне, где сержант избил срочников и заставил съесть окурки от сигарет.

Рассказали в ведомстве и о ходе следствия по делу Мухтара Ербаяна - солдат-срочник вернулся из армии инвалидом.

При этом до этого, осенью прошлого года, на брифинге СЦК вице-министр обороны назвал некорректными утверждения о дедовщине и смертях в армии Казахстана. По его словам, служба в армии в мирное время не опаснее любой другой профессии.

Тогда же в ведомстве прокомментировали вопрос о поборах в армии, якобы солдаты-срочники просят деньги у родителей на сладости, а не по требованию офицеров.

Отметим, что казахстанцы могут получать и передавать данные о воинской службе через приложение eGov Mobile. В обновленной версии спецприложения стали доступны два новых цифровых сведения: информация о призыве на срочную воинскую службу - данные о призывном статусе гражданина, а также сведения об отношении к воинской службе - актуальная информация о статусе воинской обязанности гражданина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2223564-prilozhenie-dlya-onlayn-svyazi-rodstvennikov-i-voennosluzhashchih-zapustyat-v-kazahstane/