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Заставлял солдат есть окурки: в военной прокуратуре дали оценку приговору

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Военнослужащие стоят в ряд
Военнослужащие. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Заместитель главного военного прокурора Талгат Бекбергенов в СЦК прокомментировал инцидент в Актюбинском гарнизоне, где сержант избил срочников и заставил съесть окурки от сигарет, передает NUR.KZ.

Журналисты отметили, что сержант получил два года ограничения и поинтересовались, насколько приговор соответствует тяжести преступления, если учесть вероятность опасных последствий для здоровья, и в целом унизительный характер действий сержанта по отношению к подчиненным.

Заместитель главного военного прокурора Талгат Бекбергенов считает, что наказание соответствует деянию.

"Сержант третьего класса принуждал двух солдат срочной службы есть сигаретные окурки, а также применял физическое насилие, и военный суд приговорил его к двум годам ограничения свободы за превышение власти… отсутствуют тяжкие последствия и учитывая личные качества подсудимого, то наказание, которое ему было назначено, достаточно его исправлению", - добавил он.

Он также отметил, что в данном случае это был незаконный приказ.

"Солдат не обязан и не должен его исполнять. Должен, согласно уставу, обратиться к вышестоящему командованию о том, что в отношении него применен незаконный приказ", - пояснил спикер.

Напомним, согласно материалам дела, во время уборки территории медицинской роты сержант обнаружил на земле сигаретные окурки. По материалам суда, он подозвал к себе двух рядовых срочной службы и приказал им съесть эти окурки. Они подчинились его незаконному приказу, съели окурки, а спустя время один из них пожаловался в медпункте на пищевое отравление сэндвичем.

А через день недовольный беспорядком в спальной комнате сержант снова подозвал к себе этих же двоих рядовых, одного из них ударил несколько раз ногой, заставил принять упор лежа и стал бить по ногам, бедрам и плечу.

Суд в Актобе приговорил военнослужащего за превышение власти к двум годам ограничения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2223548-zastavlyal-soldat-est-okurki-v-voennoy-prokurature-dali-ocenku-prigovoru/