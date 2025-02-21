Причину появления Димаша Кудайбергена в стенах парламента объяснили в сенате

Маулен Ашимбаев встретился с Димашем Кудайбергеном, чтобы обсудить вопросы подготовки к VIII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу палаты.

Как сообщает пресс-служба сената парламента РК, спикер палаты Маулен Ашимбаев встретился с известным казахстанским певцом - послом доброй воли Съезда лидеров мировых и традиционных религий Димашом Кудайбергеном.

Во время беседы Маулен Ашимбаев подчеркнул важную миссию творчества Димаша Кудайбергена, которое, наряду с продвижением казахской национальной культуры, вносит важный вклад в распространение идей мира и добра через искусство, налаживание диалога между народами и культурами.

Спикер сената также акцентировал внимание на том, что эти ценности созвучны и тесно перекликаются с принципами Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание вопросам межрелигиозного и межцивилизационного диалога. В условиях беспрецедентных глобальных вызовов и угроз значение духовной дипломатии многократно возрастает. Поэтому особенно важно продвигать культуру диалога и мира.

В связи с этим все большее значение приобретают совместные усилия религиозных, политических и общественных лидеров. Послам доброй воли Съезда лидеров мировых и традиционных религий отводится важная роль в этом процессе. Уверен, что и дальше своим творчеством, креативными проектами будете продвигать идеи мира и согласия на международном уровне", - сказал спикер сената и вручил Димашу Кудайбергену соответствующий нагрудный знак.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы подготовки к VIII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, II Форуму молодых религиозных лидеров, реализации Концепции Съезда и совместные проекты в этих направлениях.

Отмечается, что VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет 17-18 сентября 2025 года в Астане под названием "Диалог религий: синергия во имя будущего".

Накануне сообщалось, что отечественный исполнитель, народный артист Казахстана Димаш Кудайберген неожиданно появился в здании сената. Тогда в пресс-службе сената сообщили, что не владеют информацией о том, в рамках какого мероприятия исполнитель посетил госорган.

Сегодня с народным артистом Казахстанат встретился также председатель Антикоррупционной службы Асхат Жумагали.

До этого, после возвращения на родину, Димаш Кудайберген высказался, что скучал по дому.

"Давно меня не было дома. Привет из Астаны. Братья передают вам привет", - написал он, запечатлевшись с членами своей команды.

Отметим, что Димаш Кудайберген стал послом доброй воли Съезда лидеров мировых и традиционных религий осенью прошлого года.