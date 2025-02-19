Депутата забуллили за предложение закона об иноагентах в Казахстане

О буллинге в отношении депутата Ирины Смирновой, предложившей утвердить закон об иноагентах в Казахстане, в мажилисе сообщил депутат Магеррам Магеррамов, передает корреспондент NUR.KZ.

"На прошлом заседании мажилиса депутат фракции НПК Ирина Смирнова выступила с депутатским запросом, выдвинув инициативу о принятии в Казахстане закона об иностранных агентах. Суть предложения состояла в установлении открытости и прозрачности в деятельности зарубежных НПО. Чтобы мы, как государство и граждане суверенной страны, знали, на какие цели идут эти деньги и что они не тратятся во вред интересам народа Казахстана.

Подобные законы уже давно действуют в тех же США, Франции, Австралии и других странах. Данная инициатива нашей коллеги получила поддержку широкого круга ответственных граждан-патриотов, за что мы им благодарны. Но в то же время вызвала крайне агрессивную реакцию у определенных лиц. Началось плановое распространение фейков, откровенных оскорблений и буллинга в отношении депутата", - заявил Магеррам Магеррамов.

Он предположил, что устроившими травлю являются те, кто получает финансирование от зарубежных организаций, таких как USAID.

"Задаешься вопросом - не является ли этот акт буллинга депутата заказом зарубежных спонсоров, которые могут преследовать какие-то свои цели […].

Народная партия Казахстана будет добиваться справедливости в судебном порядке, оскорбления в адрес депутата мажилиса парламента от нашей фракции Смирновой безнаказанными не останутся", - добавил депутат.

Напомним, на прошлой неделе депутат Ирина Смирнова на пленарном заседании мажилиса рассказала, почему Казахстану нужен закон об иностранных агентах.

По словам Ирины Смирновой, в мире немало примеров, когда страны, сталкивающиеся с аналогичными проблемами, противодействуют им через принятие законов об иностранных агентах. Например, такого рода законы работают в Израиле с 2016 года, в Китае с 2017 года, в Австралии с 2018 года, в Великобритании с 2023 года, во Франции с 2024 года.

Стоит отметить, что до этого депутат мажилиса Магеррам Магеррамов предложил проверить, какие проекты в Казахстане финансировало нашумевшее USAID - Агентство США по международному развитию. В 2022-2025 годах USAID, по озвученным им данным, выделило 2 миллиона долларов на укрепление прав человека и равенства в Центральной Азии. Он добавил, что нужно разобраться, какие средства и на какие проекты USAID направляла в Казахстане.

Также в Комитете госдоходов сообщили, что каждое полугодие публикуется реестр лиц в Казахстане, которые финансируются из иностранных источников. Информация находится в общем доступе.