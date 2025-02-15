Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Две области Казахстана без акимов: депутатов маслихатов созвали на внеочередные сессии

Опубликовано:

Депутаты сидят на заседании мажилиса
Заседание депутатов. Иллюстративное фото: instagram.com/mazhilis.kz

Депутатов маслихатов области Абай и Восточно-Казахстанской области, где на данный момент не назначены главы региона, созвали на внеочередные сессии.

На сайте маслихата области Абай опубликовано уведомление о запланированной сессии. Отмечается, что на рассмотрение вносится вопрос согласия на назначение акима области Абай. Сообщается, что сессия запланирована на ближайший понедельник, на 12:30, в Семее.

На сайте маслихата Восточно-Казахстанской области также опубликовано объявление о предстоящей даче согласия депутатами маслихатов на назначение на должность акима области. Сессия запланирована на 10 часов утра в Усть-Каменогорске.

Напомним, накануне стало известно, что экс-глава Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев получил новую должность - он стал заместителем премьер-министра Казахстана.

До этого экс-заместитель премьер-министра республики Тамара Дуйсенова была назначена помощником президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Кроме того, вчера указом главы государства Нурлан Уранхаев был освобожден от должности акима области Абай. Этот пост он занимал с июня 2022 года.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2221029-vko-i-oblast-abay-bez-akimov-deputatov-maslihatov-sozvali-na-vneocherednye-sessii/