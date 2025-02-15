Две области Казахстана без акимов: депутатов маслихатов созвали на внеочередные сессии

Депутатов маслихатов области Абай и Восточно-Казахстанской области, где на данный момент не назначены главы региона, созвали на внеочередные сессии.

На сайте маслихата области Абай опубликовано уведомление о запланированной сессии. Отмечается, что на рассмотрение вносится вопрос согласия на назначение акима области Абай. Сообщается, что сессия запланирована на ближайший понедельник, на 12:30, в Семее.

На сайте маслихата Восточно-Казахстанской области также опубликовано объявление о предстоящей даче согласия депутатами маслихатов на назначение на должность акима области. Сессия запланирована на 10 часов утра в Усть-Каменогорске.

Напомним, накануне стало известно, что экс-глава Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев получил новую должность - он стал заместителем премьер-министра Казахстана.

До этого экс-заместитель премьер-министра республики Тамара Дуйсенова была назначена помощником президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Кроме того, вчера указом главы государства Нурлан Уранхаев был освобожден от должности акима области Абай. Этот пост он занимал с июня 2022 года.