Нурлан Уранхаев освобожден от должности акима области Абай

Указом главы государства Уранхаев Нурлан Тельманович освобожден от должности акима области Абай. Этот пост он занимал с июня 2022 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По информации официального сайта акимата области Абай, Нурлан Уранхаев родился 4 мая 1965 года.

В 1987 году окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина по специальности "инженер-механик", в 2001 году - Казахский финансово-экономический институт по специальности "экономист-менеджер", в 2006 году - Восточно-Казахстанский государственный технический университет по специальности "инженер-строитель".

Трудовую деятельность начал в 1987 году слесарем-монтажником, далее работал мастером, прорабом треста "Казпромтехмонтаж" в Семее.

1997 г. - доверенный управляющий АО "Сары-Арка" в Семее.

2001-2003 гг. - генеральный директор АОЗТ "Казиркутсклес", Иркутская область.

2003-2005 гг. - начальник Управления энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Восточно-Казахстанской области.

2005-2006 гг. - начальник управления капитального строительства Восточно-Казахстанской области.

2006-2007 гг. - заместитель акима Восточно-Казахстанской области.

2007 г. - заместитель председателя Комитета по государственным материальным резервам МЧС РК.

2008 гг. - государственный инспектор Администрации президента РК.

2009-2010 гг. - заместитель председателя правления СПК "Ертic", Семей.

2010-2013 гг. - заместитель акима Кызылординской области.

2013-2014 гг. - советник президента гуманитарного юридического инновационного университета Семея.

2014 г. - заместитель председателя Агентства РК по защите прав потребителей.

2015-2017 гг. - генеральный директор АО "КазНИИСА" Министерства национальной экономики.

2017-2018 гг. - руководитель Управления архитектуры и градостроительства Алматы.

2019-2022 г. - руководитель Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана.

С июня 2022 года был назначен акимом области Абай.

Напомним, ранее Ермек Кошербаев был освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области. Этот пост он занял в июне 2023 года. Теперь он стал заместителем премьер-министра Казахстана.