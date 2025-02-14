Нурлан Уранхаев освобожден от должности акима области Абай
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Указом главы государства Уранхаев Нурлан Тельманович освобожден от должности акима области Абай. Этот пост он занимал с июня 2022 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
По информации официального сайта акимата области Абай, Нурлан Уранхаев родился 4 мая 1965 года.
В 1987 году окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина по специальности "инженер-механик", в 2001 году - Казахский финансово-экономический институт по специальности "экономист-менеджер", в 2006 году - Восточно-Казахстанский государственный технический университет по специальности "инженер-строитель".
Трудовую деятельность начал в 1987 году слесарем-монтажником, далее работал мастером, прорабом треста "Казпромтехмонтаж" в Семее.
1997 г. - доверенный управляющий АО "Сары-Арка" в Семее.
2001-2003 гг. - генеральный директор АОЗТ "Казиркутсклес", Иркутская область.
2003-2005 гг. - начальник Управления энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Восточно-Казахстанской области.
2005-2006 гг. - начальник управления капитального строительства Восточно-Казахстанской области.
2006-2007 гг. - заместитель акима Восточно-Казахстанской области.
2007 г. - заместитель председателя Комитета по государственным материальным резервам МЧС РК.
2008 гг. - государственный инспектор Администрации президента РК.
2009-2010 гг. - заместитель председателя правления СПК "Ертic", Семей.
2010-2013 гг. - заместитель акима Кызылординской области.
2013-2014 гг. - советник президента гуманитарного юридического инновационного университета Семея.
2014 г. - заместитель председателя Агентства РК по защите прав потребителей.
2015-2017 гг. - генеральный директор АО "КазНИИСА" Министерства национальной экономики.
2017-2018 гг. - руководитель Управления архитектуры и градостроительства Алматы.
2019-2022 г. - руководитель Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана.
С июня 2022 года был назначен акимом области Абай.
Напомним, ранее Ермек Кошербаев был освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области. Этот пост он занял в июне 2023 года. Теперь он стал заместителем премьер-министра Казахстана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2220897-nurlan-uranhaev-osvobozhden-ot-dolzhnosti-akima-oblasti-abay/