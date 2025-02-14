Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Нурлан Уранхаев освобожден от должности акима области Абай

Опубликовано:

Нурлан Уранхаев
Нурлан Уранхаев. Фото: gov.kz

Указом главы государства Уранхаев Нурлан Тельманович освобожден от должности акима области Абай. Этот пост он занимал с июня 2022 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По информации официального сайта акимата области Абай, Нурлан Уранхаев родился 4 мая 1965 года.

В 1987 году окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина по специальности "инженер-механик", в 2001 году - Казахский финансово-экономический институт по специальности "экономист-менеджер", в 2006 году - Восточно-Казахстанский государственный технический университет по специальности "инженер-строитель".

Трудовую деятельность начал в 1987 году слесарем-монтажником, далее работал мастером, прорабом треста "Казпромтехмонтаж" в Семее.

1997 г. - доверенный управляющий АО "Сары-Арка" в Семее.

2001-2003 гг. - генеральный директор АОЗТ "Казиркутсклес", Иркутская область.

2003-2005 гг. - начальник Управления энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Восточно-Казахстанской области.

2005-2006 гг. - начальник управления капитального строительства Восточно-Казахстанской области.

2006-2007 гг. - заместитель акима Восточно-Казахстанской области.

2007 г. - заместитель председателя Комитета по государственным материальным резервам МЧС РК.

2008 гг. - государственный инспектор Администрации президента РК.

2009-2010 гг. - заместитель председателя правления СПК "Ертic", Семей.

2010-2013 гг. - заместитель акима Кызылординской области.

2013-2014 гг. - советник президента гуманитарного юридического инновационного университета Семея.

2014 г. - заместитель председателя Агентства РК по защите прав потребителей.

2015-2017 гг. - генеральный директор АО "КазНИИСА" Министерства национальной экономики.

2017-2018 гг. - руководитель Управления архитектуры и градостроительства Алматы.

2019-2022 г. - руководитель Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана.

С июня 2022 года был назначен акимом области Абай.

Напомним, ранее Ермек Кошербаев был освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области. Этот пост он занял в июне 2023 года. Теперь он стал заместителем премьер-министра Казахстана.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2220897-nurlan-uranhaev-osvobozhden-ot-dolzhnosti-akima-oblasti-abay/