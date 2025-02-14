Ермек Кошербаев стал заместителем премьер-министра Казахстана

Ермек Кошербаев получил новую должность - он стал заместителем премьер-министра Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду. Ранее он возглавлял Восточно-Казахстанскую область.

"Указом главы государства Кошербаев Ермек Беделбаевич назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.

По информации официального сайта акимата ВКО, Кошербаев родился 2 мая 1965 года в Алматы.

Окончил Казахский Государственный университет имени С. Кирова по специальности "историк с преподаванием на иностранном языке", в 1993 году окончил Дипломатическую академию МИД СССР по специальности "международные отношения и внешняя политика".

С января по май 1988 года - учитель истории средней школы № 170 в Алматы. С 1988 по 1991 год - старший инспектор по секретному делопроизводству, второй секретарь, первый секретарь МИД Казахской ССР, помощник министра иностранных дел Казахской ССР.

С 1993 по 1994 год - первый секретарь, заведующий отделом Управления госпротокола МИД РК.

С 1994 по 1996 год - консультант международного отдела Аппарата президента РК, исполняющий обязанности руководителя протокольной службы президента.

С 1996 по 1997 год - первый секретарь посольства РК в Швейцарской Конфедерации. В 1997 году - начальник Отдела азиатской безопасности департамента многостороннего сотрудничества МИД РК.

С 1997 по 1999 годы - помощник премьер-министра Казахстана. С января по октябрь 2000 года - замдиректора, первый замдиректора общественного фонда "Фонд образования Нурсултан Назарбаев".

С 2000 по 2001 год - руководитель пресс-службы, руководитель аппарата президента ЗАО НК по транспортировке нефти "КазТрансОйл".

С 2001 по 2003 год - руководитель аппарата, советник первого вице-президента, руководитель аппарата президента ЗАО "НК "КазМунайГаз".

С 2003 по 2004 год - гендиректор АО "Рауан Медиа Групп".

С мая по август 2004 года - первый заместитель руководителя Центрального аппарата республиканской политической партии "Отан".

С 2004 по 2005 год - руководитель аппарата президента АО "КазМунайГаз".

С 2005 по 2006 год - первый заместитель исполнительного директора объединения юридических лиц "Общенациональный союз предпринимателей и работодателей Казахстана "Атамекен".

С 2006 по 2007 год - руководитель центрального аппарата партии общественного объединения "Республиканская политическая партия "Отан".

С января по июнь 2007 года - директор ТОО финансово-промышленной группы "Беркут".

С 2007 по 2008 год - исполнительный директор объединения юридических лиц "Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KazEnergy".

С 2008 по 2009 год - гендиректор АО "Рауан Медиа Групп".

С 2009 по 2010 год - председатель правления АО "НК "Социально-предпринимательская корпорация "Ертіс".

С 2010 по 2014 год - заместитель, первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области. С 2014 по 2016 год - вице-министр сельского хозяйства РК.

С 2016 по 2018 год - ответственный секретарь Министерства сельского хозяйства РК. С 2018 по 2019 год - ответственный секретарь МИД РК.

С января 2019 года - замминистра иностранных дел РК. Был чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в России с 2020 по 2023.

В июне 2023 года был назначен акимом ВКО.