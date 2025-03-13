Канатную дорогу до "Кок-Тобе" на один день сделают бесплатной в Алматы

Завтра, 14 марта, канатная дорога на Кок-Тобе некоторое время будет работать бесплатно, в честь праздника Көрісу күні, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

В акимате Алматы рассказали, какая программа ждет гостей и жителей города во время празднования Көрісу күні.

"14 марта 2025 года в Алматы состоится театрализованный праздничный концерт в честь Көрісу күні, знаменующий начало декады Наурызнама. В этот день жители и гости города соберутся на Кок-Тобе, чтобы поздравить друг друга с наступлением весны.

Согласно традициям, на Амал мерекесі- Көрісу күні, принято обмениваться теплыми рукопожатиями и объятиями, оказывать дань уважения старшему поколению и просить бата, а также желать друг другу добра и достатка во всем", – напомнили в акимате.

Сообщается, что праздничный концерт под открытым небом начнется в 11:00. На сцене выступят Роза Рымбаева, Жанар Айжанова, группа "Жігіттер»", Айгүл Қосанова, артисты театра традиционного искусства "Алатау" и другие.

"В честь праздника, 14 марта с 9 до 13 часов канатная дорога на Кок-Тобе будет работать абсолютно бесплатно", – добавили в акимате.

Напомним, в прошлом году стало известно, что в Казахстане буду по-новому отмечать Наурыз.

Декада Наурызнама теперь состоит из следующих дней:

14 марта – Көрісу күні – отмечается праздник Амал. Праздник, который сохранился в западных регионах страны, теперь предлагается отмечать во всех регионах;

– отмечается праздник Амал. Праздник, который сохранился в западных регионах страны, теперь предлагается отмечать во всех регионах; 15 марта – День милосердия . Этот день будет посвящен благотворительности, милосердию и добрососедству;

. Этот день будет посвящен благотворительности, милосердию и добрососедству; 16 марта – День культуры и национальных традиций . Этот день будет посвящен пропаганде нашей культуры, искусства и национальных ценностей;

. Этот день будет посвящен пропаганде нашей культуры, искусства и национальных ценностей; 17 марта – День Шанырака . В этот день будут организованы культурные мероприятия, посвященные популяризации наших семейных ценностей, образцовым семьям, вопросам нравственного воспитания;

. В этот день будут организованы культурные мероприятия, посвященные популяризации наших семейных ценностей, образцовым семьям, вопросам нравственного воспитания; 18 марта – День национальной одежды . В декаде Наурызнама во всех регионах страны будут проведены различные мероприятия, направленные на популяризацию нашей национальной одежды;

. В декаде Наурызнама во всех регионах страны будут проведены различные мероприятия, направленные на популяризацию нашей национальной одежды; 19 марта – День обновления . В этот день было предложено продолжить традицию весенней посадки деревьев;

. В этот день было предложено продолжить традицию весенней посадки деревьев; 20 марта – День национальных видов спорта . В этот день во всех регионах страны организуются различные соревнования по национальным видам спорта;

. В этот день во всех регионах страны организуются различные соревнования по национальным видам спорта; 21 марта – День солидарности . Идея этого дня заключается в том, чтобы люди в целом повышали уважение друг к другу, пропагандировали мир и единство;

. Идея этого дня заключается в том, чтобы люди в целом повышали уважение друг к другу, пропагандировали мир и единство; 22 марта – Новый год. В этот день во всех регионах страны проводятся общенациональные культурно-спортивные мероприятия, организуются этноаулы и различные ярмарки.

А завершающим днем Наурыза, символом встречи Нового года, будет объявлено 23 марта – День очищения. В этот день во всех регионах Казахстана пройдет общенациональная экологическая акция.

До этого депутат сената Али Бектаев предлагал казахстанцам изменить подход к празднованию Наурыза.