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Канатную дорогу до "Кок-Тобе" на один день сделают бесплатной в Алматы

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Канатная дорога в горах
Канатная дорога. Иллюстративное фото: pixabay.com

Завтра, 14 марта, канатная дорога на Кок-Тобе некоторое время будет работать бесплатно, в честь праздника Көрісу күні, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

В акимате Алматы рассказали, какая программа ждет гостей и жителей города во время празднования Көрісу күні.

"14 марта 2025 года в Алматы состоится театрализованный праздничный концерт в честь Көрісу күні, знаменующий начало декады Наурызнама. В этот день жители и гости города соберутся на Кок-Тобе, чтобы поздравить друг друга с наступлением весны.

Согласно традициям, на Амал мерекесі- Көрісу күні, принято обмениваться теплыми рукопожатиями и объятиями, оказывать дань уважения старшему поколению и просить бата, а также желать друг другу добра и достатка во всем", – напомнили в акимате.

Сообщается, что праздничный концерт под открытым небом начнется в 11:00. На сцене выступят Роза Рымбаева, Жанар Айжанова, группа "Жігіттер»", Айгүл Қосанова, артисты театра традиционного искусства "Алатау" и другие.

"В честь праздника, 14 марта с 9 до 13 часов канатная дорога на Кок-Тобе будет работать абсолютно бесплатно", – добавили в акимате.

Напомним, в прошлом году стало известно, что в Казахстане буду по-новому отмечать Наурыз.

Декада Наурызнама теперь состоит из следующих дней:

  • 14 марта – Көрісу күні – отмечается праздник Амал. Праздник, который сохранился в западных регионах страны, теперь предлагается отмечать во всех регионах;
  • 15 марта – День милосердия. Этот день будет посвящен благотворительности, милосердию и добрососедству;
  • 16 марта – День культуры и национальных традиций. Этот день будет посвящен пропаганде нашей культуры, искусства и национальных ценностей;
  • 17 марта – День Шанырака. В этот день будут организованы культурные мероприятия, посвященные популяризации наших семейных ценностей, образцовым семьям, вопросам нравственного воспитания;
  • 18 марта – День национальной одежды. В декаде Наурызнама во всех регионах страны будут проведены различные мероприятия, направленные на популяризацию нашей национальной одежды;
  • 19 марта – День обновления. В этот день было предложено продолжить традицию весенней посадки деревьев;
  • 20 марта – День национальных видов спорта. В этот день во всех регионах страны организуются различные соревнования по национальным видам спорта;
  • 21 марта – День солидарности. Идея этого дня заключается в том, чтобы люди в целом повышали уважение друг к другу, пропагандировали мир и единство;
  • 22 марта – Новый год. В этот день во всех регионах страны проводятся общенациональные культурно-спортивные мероприятия, организуются этноаулы и различные ярмарки.

А завершающим днем Наурыза, символом встречи Нового года, будет объявлено 23 марта – День очищения. В этот день во всех регионах Казахстана пройдет общенациональная экологическая акция.

До этого депутат сената Али Бектаев предлагал казахстанцам изменить подход к празднованию Наурыза.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227751-kanatnuyu-dorogu-do-kok-tobe-sdelayut-besplatnoy-na-den-v-almaty/