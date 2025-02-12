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"Сигнал об имеющихся проблемах": депутат высказался о нападении на ребенка в Астане

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Асхат Аймагамбетов
Асхат Аймагамбетов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Казахстане предлагают реформировать психоневрологические службы после инцидента с нападением на ребенка в Астане. Об этом сообщил депутат Асхат Аймагамбетов, передает NUR.KZ.

"Недавнее происшествие в лифте - не просто трагедия, а сигнал об имеющихся проблемах. Этот случай выявил системные недостатки: психически нестабильный подросток мог напасть на любого ребенка. Только наказание родителей не решит проблему. Нужен комплексный подход: раннее выявление, контроль, профилактика", - отмечает в посте в Telegram-канале депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов.

В числе предлагаемых депутатом новшеств:

  1. Реформа психоневрологических служб

• Совершенствование диагностики и лечения психических расстройств у несовершеннолетних.

• Развитие реабилитационных программ и контроль за поведением.

• Обучение родственников правилам ухода за людьми с психическими нарушениями.

2. Усиление работы с родителями

• Обязательное информирование соседей и школ, если рядом живет потенциально опасный человек.

• Обязательные проверки состояния и поведения лиц, состоящих на учете.

• Контроль за агрессивными гражданами, возможность временной изоляции в случае угрозы.

3. Безопасность в жилых комплексах

• Обеспечение видеонаблюдения в лифтах, подъездах и дворах.

4. Поддержка семей, воспитывающих детей с психическими отклонениями

• Вовлечение социальных работников.

• Бесперебойное и приоритетное лекарственное обеспечение и медицинская помощь.

• Мониторинг и коррекция поведения.

• Активизация работы психологических служб.

5. Ответственность законных представителей

• Дополнительная разъяснительная работа с родителями о последствиях правонарушений их несовершеннолетних детей.

• Если семья не справляется с контролем ребенка, должны приниматься дополнительные меры поддержки по итогам мониторинга и реабилитации.

"Мы уже работаем над законопроектом, который направлен на решение проблем в сфере психологических служб", - добавил депутат.

Накануне сообщалось, что в Cети распространяется видео, на котором на маленького ребенка с ножом напал неизвестный в лифте ЖК в Астане. В полиции сообщили, что в преступлении подозревается несовершеннолетний, которого уже установили. Задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело.

Пострадавшим от нападения в лифте в Астане оказался пятилетний мальчик, его прооперировали, он находится в тяжелом состоянии.

Позже в полиции сообщили, что законный представитель несовершеннолетнего, который подозревается в нападении на ребенка в лифте в Астане, привлечен к ответственности.

Сегодня по этому поводу высказалась и депутат мажилиса Ирина Смирнова, которая считает необходимым реформировать психиатрическую службу в стране

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2220246-napadenie-na-rebenka-v-astane-reformirovat-psihonevrologicheskie-sluzhby-namereny-v-kazahstane/