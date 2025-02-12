"Сигнал об имеющихся проблемах": депутат высказался о нападении на ребенка в Астане
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В Казахстане предлагают реформировать психоневрологические службы после инцидента с нападением на ребенка в Астане. Об этом сообщил депутат Асхат Аймагамбетов, передает NUR.KZ.
"Недавнее происшествие в лифте - не просто трагедия, а сигнал об имеющихся проблемах. Этот случай выявил системные недостатки: психически нестабильный подросток мог напасть на любого ребенка. Только наказание родителей не решит проблему. Нужен комплексный подход: раннее выявление, контроль, профилактика", - отмечает в посте в Telegram-канале депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов.
В числе предлагаемых депутатом новшеств:
- Реформа психоневрологических служб
• Совершенствование диагностики и лечения психических расстройств у несовершеннолетних.
• Развитие реабилитационных программ и контроль за поведением.
• Обучение родственников правилам ухода за людьми с психическими нарушениями.
2. Усиление работы с родителями
• Обязательное информирование соседей и школ, если рядом живет потенциально опасный человек.
• Обязательные проверки состояния и поведения лиц, состоящих на учете.
• Контроль за агрессивными гражданами, возможность временной изоляции в случае угрозы.
3. Безопасность в жилых комплексах
• Обеспечение видеонаблюдения в лифтах, подъездах и дворах.
4. Поддержка семей, воспитывающих детей с психическими отклонениями
• Вовлечение социальных работников.
• Бесперебойное и приоритетное лекарственное обеспечение и медицинская помощь.
• Мониторинг и коррекция поведения.
• Активизация работы психологических служб.
5. Ответственность законных представителей
• Дополнительная разъяснительная работа с родителями о последствиях правонарушений их несовершеннолетних детей.
• Если семья не справляется с контролем ребенка, должны приниматься дополнительные меры поддержки по итогам мониторинга и реабилитации.
"Мы уже работаем над законопроектом, который направлен на решение проблем в сфере психологических служб", - добавил депутат.
Накануне сообщалось, что в Cети распространяется видео, на котором на маленького ребенка с ножом напал неизвестный в лифте ЖК в Астане. В полиции сообщили, что в преступлении подозревается несовершеннолетний, которого уже установили. Задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело.
Пострадавшим от нападения в лифте в Астане оказался пятилетний мальчик, его прооперировали, он находится в тяжелом состоянии.
Позже в полиции сообщили, что законный представитель несовершеннолетнего, который подозревается в нападении на ребенка в лифте в Астане, привлечен к ответственности.
Сегодня по этому поводу высказалась и депутат мажилиса Ирина Смирнова, которая считает необходимым реформировать психиатрическую службу в стране
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2220246-napadenie-na-rebenka-v-astane-reformirovat-psihonevrologicheskie-sluzhby-namereny-v-kazahstane/