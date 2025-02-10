Токаев подписал несколько законов

Касым-Жомарт Токаев подписал сегодня ряд законов - они касаются вопросов культуры, образования и наставничества, а также госзакупок, транспорта и почты, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования и наставничества".

Также президентом подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания услуг связи, государственных закупок, транспорта и почты".

Тексты Законов публикуются в печати.

Напомним, также в начале года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о новой накопительной программе. Поправки поделены на два блока.

В начале января этого года сообщалось, что Токаев подписал закон, по которому вносятся изменения в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств.

Кроме этого, Токаев подписал поправки в КоАП, а также в закон о госслужбе.