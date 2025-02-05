Токаев принял главу Центризбиркома

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Сообщается, что президент был проинформирован о мероприятиях, проводимых избирательными органами страны в рамках Всемирного дня выборов, итогах электоральных кампаний 2024 года, текущих и перспективных направлениях деятельности ЦИК.

"Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву были представлены предложения по расширению международного сотрудничества в электоральной сфере", - сказано в сообщении.

До этого Касым-Жомарт Токаев принял главу Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова в сентябре прошлого года. Тогда президент был проинформирован о ходе подготовки и организации республиканского референдума по АЭС.

Напомним, Нурлан Абдиров стал главой ЦИК 25 января 2022 года. После этого он неоднократно докладывал Токаеву о совершенствовании избирательной системы.

Как указано на сайте ЦИК, председатель и два члена Центризбиркома назначаются на должность сроком на пять лет президентом.