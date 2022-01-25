Берик Имашев освобожден от должности главы ЦИК. Его сменил Нурлан Абдиров

Берик Имашев. Фото: election.gov.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал сразу несколько указов в связи с кадровыми перестановками в Центризбиркоме. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В тексте одного из указов говорится, что Берик Имашев освобождается от должности председателя Центральной избирательной комиссии РК.

На место Имашева, уже в соответствии с другим указом президента, назначен Нурлан Абдиров. Его полномочия в роли депутата сената прекращаются.

Нурлан Абдиров (крайний справа). Фото: parlam.kz

Абдиров Нурлан Мажитович родился 12 января 1961 года.

Окончил Карагандинскую Высшую школу МВД СССР, очную адъюнктуру Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР (Москва), 4-х месячные курсы руководящего состава в Европейском центре по изучению вопросов безопасности имени Дж. Маршалла (Германия). Юрист-правовед. Доктор юридических наук, профессор.

Трудовой путь:

С сентября 1982 года по июнь 1997 года – преподавательская работа в Карагандинской Высшей школе МВД.

С июня 1997 года по май 2000 года — секретарь Государственной комиссии РК по контролю за наркотиками.

С мая 2000 года по сентябрь 2002 года — заместитель председателя Агентства РК по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, заместитель председателя Комитета по борьбе с наркоманией и наркобизнесом Министерства юстиции РК.

С сентября 2002 года по июнь 2005 года — государственный инспектор, заведующий отделом общественной и экологической безопасности секретариата Совета безопасности, заместитель заведующего секретариатом Совета безопасности РК.

С июня 2005 года по сентябрь 2009 года — заместитель секретаря Совета безопасности – заведующий секретариатом Совета безопасности РК.

С сентября 2009 года по август 2020 года — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан четвертого, пятого, шестого созывов, председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

В августе 2020 года указом президента Республики Казахстан назначен депутатом Сената Парламента.

В сентябре 2020 года избран зампредом Сената.

Имашев Берик Мажитович родился 7 июня 1960 года в городе Алма-Ате (ныне - Алматы).

В 1982 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности юрист.

Кандидат юридических наук.

Трудовая деятельность:

1982 - 1992 годы - стажер, следователь прокуратуры Фрунзенского района, прокурор отдела по исполнению законов на транспорте, следователь по особо важным делам при прокуроре Казахской ССР, прокурор Московского района города Алма-Аты;

1992 - 1993 годы - начальник организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

1993 - 1994 годы - первый заместитель прокурора города Алматы;

1994 - 1995 годы - заместитель председателя правления АБ «Казкоммерцбанк»;

10.1995 - 09.1996 годы - директор Агентства по реорганизации предприятий - заместитель председателя Госкомимущества Республики Казахстан;

С сентября 1996-го по апрель 1997 года - начальник управления налоговой полиции - заместитель председателя Государственного налогового комитета РК;

1997 -1998 годы - директор юридической фирмы «Имашев и партнеры»;

С 1998 года по октябрь 1999-го - председатель Агентства РК по поддержке малого бизнеса - помощник президента РК по вопросам развития малого бизнеса;

С ноября 1999-го по декабрь 2000 года - адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов, директор адвокатской конторы «Имаш», заместитель председателя президиума коллегии адвокатов города Астана (ныне - Нур-Султан);

С декабря 2000-го по ноябрь 2001 года - председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (член правительства);

С ноября 2001-го по июль 2003 года - член коллегии адвокатов города Астана;

С сентября 2002-го по июль 2003 года - президент ЗАО «Нефтеконсалтинг»;

С июня 2003-го по май 2005 года - заместитель секретаря Совбеза РК;

С мая 2005-го по октябрь 2005 года - председатель правления АО «Фонд развития малого предпринимательства»;

С октября 2005-го по январь 2007 года - заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан;

С января 2007 года по февраль 2008 года - секретарь Совбеза;

С февраля 2008-го по август 2008 года - помощник президента - секретарь Совета безопасности Республики Казахстан;

С августа 2008 по январь 2012 года - депутат Сената Парламента РК, председатель комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам;

С января 2012 года по сентябрь 2016 года - министр юстиции;

10 сентября 2021 года был переназначен председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1952776-tokaev-provel-kadrovye-perestanovki-v-tsentrizbirkome/