Глава ЦИК доложил Токаеву о совершенствовании избирательной системы

Касым-Жомарт Токаев и Нурлан Абдиров. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"Президент был проинформирован об итогах деятельности Центральной избирательной комиссии по проведению выборов депутатов мажилиса парламента и маслихатов Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Напомним, что 19 марта в Казахстане состоялись выборы в мажилис парламента и маслихаты.

Окончательные итоги выборов были озвучены 27 марта, а позже мы рассказывали, кто именно занял кресла в мажилисе от каждой партии.

Нурлан Абдиров также доложил о текущей работе ЦИК по совершенствованию избирательной системы и результатах профессионализации избирательных органов.

Отметим, что согласно положению о ЦИК РК, Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан является постоянно действующим государственным органом РК, возглавляет единую систему избирательных комиссий республики.

Основной задачей ЦИКа является проведение справедливых, подлинных и свободных выборов и республиканских референдумов в Республике Казахстан.

Комиссия в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством РК, в числе прочего, осуществляет следующие функции:

контроль на территории РК за исполнением законодательства о выборах и республиканском референдуме и обеспечение его единообразного применения;

организует подготовку и проведение выборов президента Республики Казахстан, депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан;

руководит организацией и проведением выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан;

регистрирует кандидатов в президенты Республики Казахстан, выдает им соответствующие удостоверения, отказывает в регистрации или отменяет решение о регистрации кандидата в президенты;

рассматривает вопрос о допуске политических партий к участию в выборах части депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан и депутатов маслихатов Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам;

подводит итоги выборов президента и депутатов парламента в целом по Республике Казахстан, регистрирует избранных Президента и депутатов парламента Республики Казахстан, публикует сообщение об этом в средствах массовой информации;

устанавливает квоту для распределения депутатских мандатов по итогам голосования по партийным спискам Мажилиса Парламента;

назначает выборы депутатов Парламента Республики Казахстан вместо выбывших и так далее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2020779-glava-tsik-dolozhil-tokaevu-o-sovershenstvovanii-izbiratelnoy-sistemy/