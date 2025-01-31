Каким должен быть чиновник, рассказали в Антикоре

Сегодня на брифинге Антикора представитель антикоррупционного ведомства РК Данияр Бигайдаров рассказал, каким должен быть казахстанский чиновник, передает NUR.KZ.

Он подчеркнул, что от решений чиновников зависят судьбы людей.

"Права и свободы граждан для нас - это высшая ценность, и честный чиновник, действующий в рамках закона, не должен бояться брать ответственность при принятии решений. Легитимные решения должны приниматься оперативно. Госслужащий не должен испытывать никаких сложностей в согласовании и принятии законного решения", - ответил Бигайдаров.

Также он призвал госслужащих руководствоваться принципами профессиональной этики, честности, справедливости, добропорядочности и всегда действовать в рамках закона.

"Мы, как правоохранительный орган, обязаны своим примером утверждать в обществе принцип закона и порядка, а также нулевой терпимости к коррупции", - добавил Бигайдаров.

Отметим в начале января президент высказался об участившихся случаях задержания чиновников.

А недавно на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев сказал, что правительство должно работать более оперативно, избавиться от излишней бюрократии.

Сегодня официального представителя антикоррупционного ведомства Данияра Бигайдарова попросили прокомментировать недавние слова президента о том, что чиновников "запугал" Антикор.