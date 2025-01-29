"Неудачный термин": Перуашев о словах про "Штрафстан" после критики Токаева
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Депутат Азат Перуашев в кулуарах мажилиса объяснил свои высказывания о "Штрафстане" на фоне выступления президента, передает корреспондент NUR.KZ.
Депутата Азата Перуашева попросили прокомментировать его недавние слова о "Штрафстане" после слов Касым-Жомарта Токаева о том, что "некоторые личности превращают Казахстан в объект насмешек".
"Я согласен с главой государства, поскольку, действительно, если мы говорим о своей стране, - мы же любим свою Родину, это же наша страна, у нас другой страны нет, - мы должны учитывать, как это воспринимают и другие. Одно дело, когда мы обсуждаем внутренние вопросы, чтобы решить их. Другое дело - когда это потом превращается в некий мем", - заявил Перуашев.
По его словам, наша страна заинтересована в том, чтобы в страну приезжали иностранные инвесторы, туристы.
"Они не поедут в плохую страну. Они поедут в ту страну, которая себя уважает и которой есть, чем гордиться. А нам есть чем гордиться. В своем выступлении я говорил о том, что мера ответственности за нарушения должна соответствовать степени тяжести этого нарушения. Ну применил неудачный термин, бывает такое", - сказал он.
Напомним, в декабре прошлого года депутат Азат Перуашев заявил, что чиновники страны "строят "Штрафстан". А накануне Касым-Жомарт Токаев поручил сохранить здравый смысл при назначении штрафов в Казахстане.
Несколько дней назад депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов раскритиковал систему штрафов в Казахстане и высказался о недовольстве граждан.
Кроме того, заместитель министра финансов летом прошлого года ответил на критику нового Налогового кодекса, который называли "карательной книгой" и инструментом уничтожения казахстанского бизнеса.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2216145-primenil-neudachnyy-termin-peruashev-o-slovah-pro-shtrafstan-posle-kritiki-tokaeva/