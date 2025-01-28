"Превращают в объект насмешек": Токаев заявил об очернении репутации Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев во время заседания правительства заявил о том, что некоторые личности превращают Казахстан в объект насмешек, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По словам президента, главная задача госаппарата - решение насущных проблем граждан, что невозможно без постоянной коммуникации с ними.

"Поэтому особое внимание следует обратить на обращения населения. Только в Администрацию президента в прошлом году поступило свыше 50 тысяч обращений, а во все государственные органы страны - почти четыре миллиона. Данный показатель увеличивается из года в год", - говорит Токаев.

Он отмечает, что это говорит о том, что люди поверили в концепцию "слышащего государства". Но с другой стороны, уверен глава государства, очевидно, что вопросы казахстанцев не находят своего решения в ходе повседневной работы госорганов.

"Поэтому требуется провести основательную работу над ошибками. Как правило, за обращениями стоят судьбы людей, поэтому нужна полная вовлеченность всех уполномоченных структур", - сообщает Касым-Жомарт Токаев.

В ходе выступления он добавил, что над Казахстаном насмехаются некоторые личности.

"Отдельные граждане превращают нашу страну в объект насмешек. В то время как многие иностранцы восхищаются нашими достижениями и успехами, рассказывают о них всему миру, кое-кто из наших соотечественников, в том числе представители шоу-бизнеса, молодые люди, именующие себя "общественными активистами", даже депутаты, чернят репутацию Казахстана. Это совершенно не поддается пониманию", - заявил президент.

В прошлом году, во время послания народу президент заявил о том, что следует кардинально повысить эффективность государственного управления.

Также президент заявлял во время заседания, что приоритетной задачей становится привлечение в экономику частных инвестиций.