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Токаев поручил министрам "затянуть пояса" и тотально экономить бюджет

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Расширенное заседание правительства РК
Расширенное заседание правительства РК. Фото: t.me/aqorda_resmi

На расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев заявил министрам, что пора жить по возможностям и экономить бюджет, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мною уже были обнародованы конкретные направления реформ и подходы к их реализации. Правительству предстоит принять сложные решения и, самое главное, претворить их в жизнь, чтобы предотвратить стагнацию экономики и обеспечить ее устойчивое развитие. Данная задача по силам госслужащим, обладающим высокой квалификацией и готовым брать на себя ответственность.

Мировой опыт показывает, что эффективность госаппарата во многом проявляется именно в таких трудных ситуациях. Как бы тяжело ни было, но правительство должно обеспечить тотальную экономию средств и их расходование только на решение самых насущных задач. Пришло время затянуть пояса и жить по средствам", - заявил Токаев.

Президент добавил, что в Казахстане нужно остановить неуместные расходы.

Напомним, на сегодняшнем заседании президент также раскритиковал зависимость экономики от трансфертов из Нацфонда - он поручил кабмину уменьшить трансферты из Нацфонда и усилить его сберегательную функцию.

На заседании также обсудили некоторые изменения в налоговой системе. В частности, премьер Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

Вице-премьер и глава Миннацэкономики Жумангарин, объясняя предложение о повышении НДС, заявил, что собираемых в стране налогов недостаточно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2215802-tokaev-poruchil-ministram-totalno-ekonomit-byudzhet/

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