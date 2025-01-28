Токаев поручил министрам "затянуть пояса" и тотально экономить бюджет

На расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев заявил министрам, что пора жить по возможностям и экономить бюджет, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мною уже были обнародованы конкретные направления реформ и подходы к их реализации. Правительству предстоит принять сложные решения и, самое главное, претворить их в жизнь, чтобы предотвратить стагнацию экономики и обеспечить ее устойчивое развитие. Данная задача по силам госслужащим, обладающим высокой квалификацией и готовым брать на себя ответственность.

Мировой опыт показывает, что эффективность госаппарата во многом проявляется именно в таких трудных ситуациях. Как бы тяжело ни было, но правительство должно обеспечить тотальную экономию средств и их расходование только на решение самых насущных задач. Пришло время затянуть пояса и жить по средствам", - заявил Токаев.

Президент добавил, что в Казахстане нужно остановить неуместные расходы.

Напомним, на сегодняшнем заседании президент также раскритиковал зависимость экономики от трансфертов из Нацфонда - он поручил кабмину уменьшить трансферты из Нацфонда и усилить его сберегательную функцию.

На заседании также обсудили некоторые изменения в налоговой системе. В частности, премьер Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

Вице-премьер и глава Миннацэкономики Жумангарин, объясняя предложение о повышении НДС, заявил, что собираемых в стране налогов недостаточно.