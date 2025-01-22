США хотят арендовать землю у Казахстана на 49 лет

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли в работу проект закона, которым предусмотрена передача США в аренду участка земли в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Такая норма предусмотрена в законе "О ратификации соглашения с правительством Соединенных Штатов Америки о предоставлении ему земельного участка в аренду для строительства помещений консульского учреждения в городе Алматы".

Как рассказала депутат Аугуль Куспан, соглашение между правительствами Казахстана и США о предоставлении правительству Соединенных Штатов Америки земельного участка в аренду для строительства помещений консульского учреждения США в Алматы было подписано в Нью-Йорке в прошлом году 27 сентября.

"Целью соглашения является предоставление правительству США в аренду земельного участка площадью более 70 тысяч квадратных метров сроком на 49 лет для строительства и эксплуатации помещения консульского учреждения США в городе Алматы.

Нормами соглашения определяется порядок и условия предоставления земельного участка. Комитет готов взять в работу в работу законопроект и подготовить по нему заключение", – пояснила она.

Отметим, согласно информации на сайте посольства РК в США, дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки установлены 26 декабря 1991 года.

Посольство Казахстана в США открыто в 30 октября 1992 года. С апреля 2021 года послом РК в США является Ержан Ашикбаев.

Добавим, что в сентябре 2023 года президент Казахстана Касы-Жомарт Токаев прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом. В первый день своего визита Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч с представителями американских компаний и банков.

Токаев также принял участие в саммите ООН по Целям в области устойчивого развития - Касым-Жомарт Токаев и Каталин Новак выступили сопредседателями первой сессии Диалога лидеров "Расширение масштабов действий по ключевым переходным процессам для ускорения прогресса в достижении ЦУР".