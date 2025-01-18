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Чиновницу из Павлодарской области уволили за подработку

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Женщина в деловом костюме
Чиновница. Иллюстративное фото: Martin Barraud / Getty Images

В Павлодарской области Департамент Агентства РК по делам государственной службы подвел итоги 66 проверок, при которых были выявлены 1 653 нарушения, передает Pavlodarnews.kz.

В ведомстве рассказали, что также особое внимание уделяют соблюдению принципов законности и нетерпимости к правонарушениям. В прошлом году привлекли к дисциплинарной ответственности 35 госслужащих.

Среди них главный специалист Майской районной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК.

По Закону "О государственной службе" чиновник не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой.

Но 34-летняя госслужащая в социальных сетях размещала рекламу по обучению самостоятельным заказам товаров с маркетплейсов. После года работы чиновницу уволили по отрицательным мотивам.

Напомним, в прошлом году в Павлодарской области бывшему сотруднику полиции отказали в восстановлении на работе. Ранее его уволили, обвинив в употреблении алкоголя.

Также руководителя Департамента Комитета промышленной безопасности МЧС по Павлодарской области и его заместителя уволили после вынесения приговора подчиненному.

Глава отдела данного ведомства получил 3 года лишения свободы. Он обвинялся в получении взятки в сумме 1,3 млн тенге от руководителя предприятия за общее покровительство при проведении ежегодных проверок в сфере промышленной безопасности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2212803-chinovnicu-iz-pavlodarskoy-oblasti-uvolili-za-podrabotku/

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