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Приговор вынесли главе одного из отделов МЧС в Павлодаре

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Чиновник
Мужчина в деловом костюме. Иллюстративное фото: Motortion / Getty Images

Суд вынес приговор за получение взятки в значительном размере главе одного из отделов Комитета промышленной безопасности МЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на региональный суд.

Сообщается, что вчера, 17 июня, суд № 2 города Павлодара рассмотрел уголовное дело в отношении руководителя отдела Департамента Комитета промышленной безопасности МЧС по Павлодарской области Т. по факту получения взятки в значительном размере (часть 2 статьи 366 УК РК).

Суд установил, что с декабря 2021 года по ноябрь 2023 года Т. получил взятку в сумме 1 399 000 тенге от главного технического руководителя ТОО "KSP Steel".

"Взятка предназначена за общее покровительство при проведении проверок в области промышленной безопасности, а также за не привлечение к административной ответственности за невыполнение требований, постановлений и предписаний данного государственного органа", – говорится в сообщении.

По информации суда, подсудимый полностью признал свою вину. Тем не менее обвинения были подтверждены и собранными по делу доказательствами.

В итоге, прокурор потребовал назначить Т. 3 года 6 месяцев лишения свободы, однако сам обвиняемый просил не лишать его свободы.

"Совершенное Т. преступление законом отнесено к категории тяжких, за что предусмотрено наказание в виде штрафа либо лишения свободы. Судом учтено, что Т. признал вину и раскаялся, а также ранее не судим.

Вместе с тем, отягчающим вину обстоятельством судом признано нарушение принятой им присяги государственного служащего. С учетом этого Т. назначено наказание – 3 года лишения свободы", – значится в решении суда.

При этом уже экс-чиновника пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе, в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

Отбывание наказания ему определили в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор в законную пока силу не вступил.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2119146-prigovor-vynesli-glave-odnogo-iz-otdelov-mchs-v-pavlodare/

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