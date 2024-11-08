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Павлодарского полицейского уволили, обвинив в употреблении спиртного в форме

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Полицейский в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

В Павлодарской области бывшему сотруднику полиции отказали в восстановлении на работе. Ранее его уволили, обвинив в употреблении алкоголя в форме, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, городской суд в Павлодаре рассмотрел гражданское дело по иску бывшего сотрудника к департаменту полиции Павлодарской области о восстановлении на работу и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула.

Истец мотивировал свои требования тем, что служебное расследование в отношении него якобы проводилось с нарушениями законодательства.

"В нем отображены обстоятельства, которые не соответствуют действительности, а именно: употребление в форменной одежде спиртных напитков, попытка применения огнестрельного оружия, которые составлены на пояснениях гражданина, в последующем отказавшегося от каких-либо претензий.

Истец считает, что тот, имея личные неприязненные отношения к нему, всячески провоцировал его к драке, оскорблял его грубой нецензурной бранью. Какой-либо проступок, дискредитирующий правоохранительный орган, истец не совершал", - пояснили позицию экс-полицейского в суде.

Суд, исследовав все предоставленные сторонами доказательства, заслушав показания свидетелей, пришел к выводу, что доводы истца о нарушении требований законодательства при назначении и проведении служебного расследования являются необоснованными.

При этом, как отметили в суде, отказ бывшего полицейского от прохождения медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения подтверждается материалами служебного расследования. Это не отрицалось и самим истцом.

"Причины отказа от прохождения медицинского освидетельствования, указанные в иске и озвученные в судебных заседаниях истцом, суд не принял во внимание, поскольку основанием для прохождения медицинского освидетельствования стало обращение другого гражданина", - уточнили в суде.

По Закону РК "О правоохранительной службе" отказ сотрудника от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного и (или) наркотического, и (или) психотропного, и (или) токсикоманического опьянения относится к проступкам, дискредитирующими правоохранительный орган.

Суд указал в решении, что факт употребления истцом алкогольных напитков в форменном обмундировании достоверно не был установлен.

Обращение граждан в правоохранительные органы на действия сотрудников полиции по закону также не относится к проступкам, дискредитирующим правоохранительный орган. Однако указанное не является основанием для признания приказа о наложении дисциплинарного взыскания незаконным.

"Отказ истца от медицинского освидетельствования относится к проступку, дискредитирующему правоохранительный орган. Поэтому судом принято решение об отказе в восстановлении истца на работе", - резюмировали в суде.

По результатам рассмотрения гражданского дела суд также вынес частное определение в адрес департамента полиции Павлодарской области.

"При исследовании доказательств, в том числе видеозаписей, суд установил нарушение истцом норм Этического кодекса сотрудников правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы РК, что свидетельствует о низком уровне воспитательной, психологической и идеологической работы с личным составом", - подчеркнули в суде.

Ответчик, не согласившись принятым решением, обжаловал его в вышестоящую инстанцию. Но постановлением судебной коллегии по гражданским делам Павлодарского областного суда решение оставлено без изменения. Оно уже вступило в законную силу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2185052-pavlodarskogo-policeyskogo-uvolili-obviniv-v-upotreblenii-spirtnogo-v-forme/

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