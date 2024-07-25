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Главу департамента Комитета промышленной безопасности МЧС уволили в Павлодарской области

Опубликовано:

Сотрудник МЧС в форме
Сотрудник МЧС. Иллюстративное фото: facebook.com/qrtjm

Руководителя Департамента Комитета промышленной безопасности МЧС по Павлодарской области и его заместителя уволили после вынесения приговора подчиненному, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как напомнили в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, 17 июня приговором суда №2 Павлодара осужден руководитель отдела областного департамента Комитета промышленной безопасности МЧС Темирханов к 3 годам лишения свободы.

Он обвинялся в получении взятки в сумме 1,3 млн тенге от руководителя предприятия за общее покровительство при проведении ежегодных проверок в сфере промышленной безопасности.

Приговор суда в законную силу не вступил.

"Согласно ст.10 Закона "О государственной службе", руководители госорганов должны предупреждать коррупционные правонарушения со стороны подчиненных государственных служащих.

В этой связи по представлению Антикоррупционной службы Павлодарской области, внесенному в порядке ст.200 УПК, за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей руководитель вышеуказанного департамента и его заместитель освобождены от занимаемых должностей", - сообщили в Антикоре.

Напомним, ранее в суде рассказали, что вынесен приговор в отношении руководителя отдела Департамента Комитета промышленной безопасности МЧС по Павлодарской области по факту получения взятки в значительном размере (часть 2 статьи 366 УК РК). Подсудимый полностью признал свою вину и получил 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

В прошлом году в Антикоре рассказали, что в МЧС 70% коррупционных правонарушений совершают руководители подразделений, а за 5 лет в органах гражданской защиты зарегистрировано порядка 150 коррупционных фактов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2139712-glavu-departamenta-komiteta-promyshlennoy-bezopasnosti-mchs-uvolili-v-pavlodarskoy-oblasti/

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