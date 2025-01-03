Токаев: Нынешнюю работу руководителей-экономистов оцениваю как посредственную

В интервью газете "Ана тілі" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что нынешнюю работу руководителей-экономистов оценивает как посредственную, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В большом интервью газете "Ана тілі" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал посредственной нынешнюю работу руководителей-экономистов.

В ноябре 2024 года курс тенге к доллару перевалил за 500, что стало своеобразным психологическим рубежом, отметил журналист. Понятно, что на колебания национальной валюты влияют различные рыночные факторы. Но все же, спросили Токаева, насколько оправданна такая финансово-валютная политика, не помешает ли она осуществить все задуманные экономические реформы?

"Казахстан встроен в мировую экономику, поэтому тенге находится в зоне влияния внешних факторов. На валюты развивающихся стран оказывает давление укрепляющийся доллар. Показательно, что валюты многих государств начали ослабевать задолго до ноября прошлого года, а тенге достаточно долго удерживал свои позиции.

Мы давно отошли от практики искусственного сдерживания курса, у нас действует режим свободного курсообразования, который базируется на рыночных факторах. Считаю нецелесообразным сжигание золотовалютных резервов ради сильного тенге. Некоторые участники рынка высказывают предложения о переходе к более управляемому курсу. Национальный банк и правительство внимательно изучают все варианты. После анализа этого вопроса станет понятно, надо ли менять подходы в данной сфере.

Главная задача – это обеспечение устойчивости и эффективности экономики, динамичное развитие реального сектора, рост производительности труда, увеличение качественных рабочих мест.

Буду откровенен: нынешнюю работу руководителей-экономистов оцениваю как посредственную. Слишком много риторики из лексикона международных финансовых институтов, мало конкретного дела. Сейчас нужны специалисты, хорошо знающие положение в регионах и механизмы функционирования реальной экономики, то есть поработавшие "на земле". Об этом шла речь во время моей встречи с премьер-министром Олжасом Бектеновым 17 декабря прошлого года", - заявил президент.

Также, отвечая на вопрос, действительно ли он отдает предпочтение внешней политике, Токаев отметил, что его главная цель – укрепить экономический потенциал, суверенитет и международные позиции нашего государства.

Также он высказался о спорах по поводу единого часового пояса в Казахстане. Подчеркнув, что правительство уверено в своей правоте и считает, что в Казахстане должен быть единый часовой пояс, президент также отметил, что вопросы, вызывающие разногласия в обществе, требуют обстоятельных обсуждений, потому до 1 марта будут проведены исследования и по их результатам дадут конкретные рекомендации.

С полным текстом интервью президента, где даны оценки ключевых внутренних и внешнеполитических событий, подведены итоги политического и социально-экономического развития страны в 2024 году, а также обозначены приоритеты на предстоящий период вы можете ознакомиться здесь.

Напомним, ранее также пресс-секретарь Токаева рассказывал, какую работу проделал президент за прошедший 2024 год.

В полночь 1 января Токаев выступил с новогодним обращением к казахстанцам. Посмотреть его на видео или прочесть текст вы можете здесь.