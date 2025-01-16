Запрет на выезд для коррупционеров: Минюст обозначил свою позицию

Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова в кулуарах сената прокомментировала предложение депутата запретить коррупционерам выезд из страны даже после погашения судимости, пишет корреспондент NUR.KZ.

Жакселекова отметила, что соответствующая норма в поправки по противодействию коррупции, которые были вчера одобрены мажилисом в первом чтении, не вносилась официально в рабочую группу.

"Вчера спикер (мажилиса – прим. ред.) тоже об этом сказал. У нас есть время до второго чтения. Состоится еще несколько рабочих групп. Если депутатами она будет инициирована, мы ее рассмотрим. В данном законопроекте она не была предложена.

Вот сейчас рассмотрение в мажилисе в рамках рабочей группы по борьбе с коррупцией, по тому законопроекту, который вчера выносился на первое чтение, в рамках нее только планируют ее инициировать, поэтому мы ее будем рассматривать. Позиции нет, и мы официально не выражали. Она не вносилась в рабочую группу", – сказала она.

Напомним, накануне на заседании мажилиса депутат Азат Перуашев предложил запретить уличенным в коррупции чиновникам выезд из Казахстана даже после отбытия срока. Он назвал подобный запрет самой эффективной мерой для борьбы с коррупцией.

"Нередко крупные коррупционеры не в конвертах получают, а выводят в оффшорные зоны, потом перепрятывают, и их найти невозможно. Иногда наши правоохранительные органы даже не знают, сколько средств у них и где они находятся. Их всегда можно перепрятать. Эти товарищи потом получают какие-то сроки, потом они выходят либо по УДО, либо по замене на штрафы. И уезжают за рубеж к этим наворованным миллиардам, которые они никогда в жизни не заработали бы", – заявил Перуашев.

Он добавил, что ранее госорганы не поддержали поправку в закон. В Антикоре на это ответили, что следует отработать это предложение совместно с другими компетентными органами – единолично ведомство не может принять такое решение.

Добавим, что вчера прозвучали также предложения ввести "декларацию личных интересов" для госслужащих и публичный реестр коррупционеров.