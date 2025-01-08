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Токаев: Министры и акимы должны принимать смелые решения

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Депутаты сидят на заседании мажилиса
Заседание мажилиса. Фото: instagram.com/mazhilis.kz

Посещая Проектный офис, расположенный в кампусе EXPO, президент Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на ключевых задачах перед членами правительства, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"И министры, и акимы должны быть готовы принимать смелые решения. Ранее я ставил перед правительством конкретные задачи. По вопросам социально-экономического развития страны оно должно самостоятельно принимать необходимые решения. Требую конкретных результатов", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент призвал министров и руководителей сфокусироваться на ряде задач.

"В настоящее время мы сосредоточены на крупных инфраструктурных проектах, цифровизации, искусственном интеллекте и ядерной энергетике. Это ключевые стратегические направления развития нашей страны. Правительство должно в обязательном порядке учитывать эти важные вопросы в работе", - подчеркнул он.

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил сегодня проектный офис, расположенный в кампусе EXPO в Астане. Там же он объяснил, чем будет заниматься в его Администрации Дархан Сатыбалды.

Сегодня, выступая на презентации проектного офиса, Токаев также вновь высказался о строительстве АЭС в Казахстане, отметив, что "надо ускоряться" с этим делом.

В начале января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев давал большое интервью газете "Ана тiлi", где оценил работу правительства.

"Постоянно требую от министров более эффективной работы и смелости при принятии решений. Общество предъявляет высокие требования к работе правительства, и это вполне обоснованно и естественно. Поэтому работа правительства будет оцениваться объективно, по конкретным результатам. Главный критерий - это благополучие граждан. Если экономические достижения положительно не влияют на уровень жизни людей, значит, они существуют только в виртуальной реальности", - отметил тогда Касым-Жомарт Токаев.

Тогда же президент анонсировал проведение расширенного заседания правительства в ближайшее время, где, по его словам, будут подведены итоги года и решены все текущие вопросы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2209565-tokaev-ministry-i-akimy-dolzhny-prinimat-smelye-resheniya/

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