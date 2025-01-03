Оценить работу правительства попросили Токаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете "Ана тiлi". Перевод интервью опубликовал сайт Акорды, передает NUR.KZ.

Журналист в интервью уточнил у президента Казахстана, доволен ли он работой министров за этот год, ведь с момента формирования нынешнего состава правительства прошло уже 11 месяцев.

"Задача правительства - обеспечить рост экономики и повысить благосостояние граждан. Кабинет министров в целом с ней справляется. За прошедший год достигнуты неплохие результаты в диверсификации экономики, развитии обрабатывающей промышленности, модернизации инфраструктуры. Однако есть и проблемные моменты.

Постоянно требую от министров более эффективной работы и смелости при принятии решений. Общество предъявляет высокие требования к работе правительства, и это вполне обоснованно и естественно.

Поэтому работа правительства будет оцениваться объективно, по конкретным результатам. Главный критерий - это благополучие граждан. Если экономические достижения положительно не влияют на уровень жизни людей, значит, они существуют только в виртуальной реальности", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент анонсировал проведение расширенного заседания правительства в ближайшее время, где, по его словам, будут подведены итоги года и решены все текущие вопросы.

"Убежден, экономический рост на уровне 4 процентов недостаточен для Казахстана. Об этом говорю даже иностранным представителям. Правительству предстоит поиск источников более высокого роста экономики", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в октябре прошлого года, после того, как проголосовал на референдуме, высказался о работе правительства.

"Правительство, на мой взгляд, работает активно, старается, выполняет задачи, поставленные мной как главой государства. У нас очень напряженная работа, которая может быть не видна средствам массовой информации. Я получаю информацию, много читаю, нахожусь в курсе всех событий и, конечно же, указываю на недостатки в работе и министров, и правительства. Но 7 месяцев - это небольшой срок. Члены правительства должны показать себя. Главная задача - это поиск источников экономического роста в нашей стране", - отметил тогда Токаев.

Отметим, что в начале февраля этого года в Казахстане сформировали новый кабинет министров под управлением премьер-министра Олжаса Бектенова. Тогда Токаев поставил перед новым кабмином множество задач, а Олжас Бектенов заявил, что министры готовы к их выполнению.