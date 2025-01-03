Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Оценить работу правительства попросили Токаева

Опубликовано:

Зал для заседания правительства
Зал заседаний. Иллюстративное фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете "Ана тiлi". Перевод интервью опубликовал сайт Акорды, передает NUR.KZ.

Журналист в интервью уточнил у президента Казахстана, доволен ли он работой министров за этот год, ведь с момента формирования нынешнего состава правительства прошло уже 11 месяцев.

"Задача правительства - обеспечить рост экономики и повысить благосостояние граждан. Кабинет министров в целом с ней справляется. За прошедший год достигнуты неплохие результаты в диверсификации экономики, развитии обрабатывающей промышленности, модернизации инфраструктуры. Однако есть и проблемные моменты.

Постоянно требую от министров более эффективной работы и смелости при принятии решений. Общество предъявляет высокие требования к работе правительства, и это вполне обоснованно и естественно.

Поэтому работа правительства будет оцениваться объективно, по конкретным результатам. Главный критерий - это благополучие граждан. Если экономические достижения положительно не влияют на уровень жизни людей, значит, они существуют только в виртуальной реальности", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент анонсировал проведение расширенного заседания правительства в ближайшее время, где, по его словам, будут подведены итоги года и решены все текущие вопросы.

"Убежден, экономический рост на уровне 4 процентов недостаточен для Казахстана. Об этом говорю даже иностранным представителям. Правительству предстоит поиск источников более высокого роста экономики", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в октябре прошлого года, после того, как проголосовал на референдуме, высказался о работе правительства.

"Правительство, на мой взгляд, работает активно, старается, выполняет задачи, поставленные мной как главой государства. У нас очень напряженная работа, которая может быть не видна средствам массовой информации. Я получаю информацию, много читаю, нахожусь в курсе всех событий и, конечно же, указываю на недостатки в работе и министров, и правительства. Но 7 месяцев - это небольшой срок. Члены правительства должны показать себя. Главная задача - это поиск источников экономического роста в нашей стране", - отметил тогда Токаев.

Отметим, что в начале февраля этого года в Казахстане сформировали новый кабинет министров под управлением премьер-министра Олжаса Бектенова. Тогда Токаев поставил перед новым кабмином множество задач, а Олжас Бектенов заявил, что министры готовы к их выполнению.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2207684-ocenit-rabotu-pravitelstva-poprosili-tokaeva/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie