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"Не отличался политической деликатностью": Токаев о Назарбаеве

Опубликовано:

Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете "Ана тiлi", в котором рассказал о своих отношениях с первым президентом Назарбаевым, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Интервьюер спросил у Токаева, как часто он общается с Нурсултаном Назарбаевым.

"Любая историческая эпоха имеет свои светлые и темные стороны. В нашей новейшей истории положительных моментов все же было гораздо больше. И это факт. В сравнительно короткие сроки была создана устойчивая государственность, сформированы институты власти, построена новая столица, юридически зафиксирована государственная граница, налажено полезное сотрудничество со многими странами, привлечены иностранные инвестиции в экономику.

Было бы неправильно отрицать такие достижения. Если мы строим справедливое государство, то надо таким же образом относиться и к истории, и к тем, кто ее творил. Это нужно для будущего нашей нации. Без честной и объективной оценки прошлого мы не сможем уверенно двигаться вперед. Нельзя в угоду политической конъюнктуре на ходу перекраивать свою историю и, тем более, опасно переписывать историю с чистого листа.

Конечно, в ходе многолетнего президентского правления Нурсултана Назарбаева были упущения, но не ошибается тот, кто не работает. После ухода в отставку, но оставаясь председателем Совета Безопасности, он, надо откровенно сказать, не отличался политической деликатностью, регулярно проводил у себя совещания с участием премьер-министра, Председателя Национального банка, министров, акимов. На это с удивлением смотрели даже зарубежные руководители и дипломаты, не говоря уже о нашей общественности. Появилась даже шутка: «Назарбаев после отставки пошел на повышение, получил в подчинение президента». Но в жизни было не до шуток.

Такая ситуация породила волну слухов о двоевластии. Да и чиновничий класс впал в смятение, посещая то один, то другой кабинеты и путаясь в поручениях. Ряд чиновников попытался даже юридически обосновать эту ненормальную ситуацию: мол, институт Елбасы должен стоять выше президентской власти. Рубежными событиями, предопределившими реальный кризис власти, стали заявление Нурсултана Назарбаева на заседании Astana Club в ноябре 2021 года о возможности возвращения в Акорду со ссылкой на 92-летнего Махатхира Мохамада, а также участие экс-президента в саммите СНГ в Санкт-Петербурге в декабре того же года. Накануне ему было передано провокационное по своему содержанию письмо местного политолога с обоснованием решительных мер по восстановлению «Золотой эпохи Елбасы».

Но сейчас нужно проявить здравый смысл и по достоинству оценить исторические заслуги Нурсултана Назарбаева перед Казахстаном. Как президент, обязан руководствоваться государственными интересами, думать о единстве нашего народа.

Что касается Вашего вопроса, то сейчас мы общаемся по телефону примерно раз в месяц", – отметил глава государства.

Прочитать большое интервью главы государства, которое он назвал специальным обращением к казахстанцам, можно здесь.

Напомним, в интервью Касым-Жомарт Токаев также рассказал о телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом, высказался о визите в Казахстан председателя КНР Си Цзиньпина, а также опроверг слухи о своем назначении на пост генсека ООН.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2207664-obshchaemsya-po-telefonu-primerno-raz-v-mesyac-tokaev-o-nazarbaeve/

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