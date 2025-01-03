Токаев: Кризисы нужно воспринимать без излишней драматизации

В интервью газете "Ана тілі" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что кризисы нужно воспринимать без излишней драматизации, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В большом интервью газете "Ана тілі" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что кризисы нужно воспринимать без излишней драматизации.

"Мы должны действовать деловито, находить верные решения острых вопросов.

В адрес государственных служащих часто звучит необоснованная критика, но ведь все познается в сравнении, особенно с другими странами. Начиная с пандемии коронавируса и по сегодняшний день, мы успешно справляемся со всеми кризисными ситуациями.

Ликвидация последствий весенних паводков показала эффективность государства. Ни одна пострадавшая семья не осталась без помощи и поддержки. Были построены дома и приобретены квартиры, восстановлены инфраструктурные объекты, возмещены убытки всем пострадавшим от большой воды жителям и бизнесменам. Причем сделано это было в кратчайшие сроки. Ощутимый вклад в устранение последствий наводнения внес и крупный бизнес", - отметил президент.

Он подчеркнул, что в сегодняшнем неспокойном мире растет количество техногенных и природных катастроф, и далеко не все государства, в том числе развитые, оказываются к ним готовы.

"Мы все в этом убедились и в 2024 году. Безусловно, нам еще многое нужно сделать, но на фоне других стран Казахстан в плане реагирования на чрезвычайные ситуации выглядит достойно.

В конце декабря в Мангистауской области потерпел крушение самолет азербайджанской авиакомпании. Трагедия унесла жизни 38 человек, в том числе шестерых граждан Казахстана, много людей получили тяжелые травмы.

В таких ситуациях счет идет на секунды. Наши спасатели, медики, полицейские действовали оперативно, слаженно, проявили профессионализм и гражданскую ответственность. Находившиеся неподалеку от места трагедии работники Мангистауской региональной электросетевой компании незамедлительно пришли на помощь пострадавшим. Не остались в стороне и местные жители. Благодаря такой самоотверженности наших граждан было спасено максимально возможное количество жизней. Выражаю искреннюю признательность каждому, кто принимал участие в спасательных работах.

О солидарности и сочувствии казахского народа к жертвам авиационной катастрофы говорит тот факт, что наши граждане в массовом порядке поспешили сдавать кровь.

Для расследования причин авиакатастрофы создана правительственная комиссия. Кроме того, приглашены 17 международных экспертов, в том числе от ИКАО и МАК. Правительственной комиссией принято решение направить бортовые самописцы для расшифровки в Бразилию, где было изготовлено судно. Уверен, это единственно правильное решение для обеспечения объективности и непредвзятости расследования", - сказал президент.

Также, отвечая на вопрос о январских событиях 2022 года, Токаев высказался о власти в стране, отметив, что "глава государства – это нанятый на определенный срок государственный менеджер, а не "тень Всевышнего". По словам президента, Қаңтар научил всех нас многому.

Также президент обозначил мнение об уезжающей за рубеж казахстанской молодежи. По его словам, это неизбежное следствие глобализации, однако выезд за рубеж все же не должен рассматриваться как "билет в один конец".

С полным текстом интервью президента, где даны оценки ключевых внутренних и внешнеполитических событий, подведены итоги политического и социально-экономического развития страны в 2024 году, а также обозначены приоритеты на предстоящий период вы можете ознакомиться здесь.

Напомним, ранее также пресс-секретарь Токаева рассказывал, какую работу проделал президент за прошедший 2024 год.

В полночь 1 января Токаев выступил с новогодним обращением к казахстанцам. Посмотреть его на видео или прочесть текст вы можете здесь.