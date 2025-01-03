В интервью газете "Ана тілі" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал слухи о возможном назначении Генсеком ООН, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В большом интервью газете "Ана тілі" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о слухах о возможном назначении Генеральным секретарем ООН.

Президента спросили о том, соответствуют ли действительности слухи в социальных сетях о его планах возглавить ООН в 2026 году, в связи с чем в нашей стране будут проведены досрочные президентские выборы.

"Мне почти три года довелось возглавлять Женевский офис ООН в качестве заместителя Генерального секретаря ООН и Генерального секретаря Конференции по разоружению. Получил полезный опыт и понимание механизмов международных процессов. Полагаю, этого более чем достаточно. У меня большие планы по развитию страны на много лет вперед, которые я намерен реализовать", - ответил президент.

Добавим, также Токаев высказался об избранном президенте США Дональде Трампе. "Могу уверенно сказать, что он положительно относится к Казахстану как важному стратегическому партнеру США", - заявил президент.

По теме казахстанско-российских отношений Токаев отметил, что Путин хорошо понимает специфику Казахстана.

С полным текстом интервью президента, где даны оценки ключевых внутренних и внешнеполитических событий, подведены итоги политического и социально-экономического развития страны в 2024 году, а также обозначены приоритеты на предстоящий период вы можете ознакомиться здесь.

Напомним, ранее также пресс-секретарь Токаева рассказывал, какую работу проделал президент за прошедший 2024 год.

В полночь 1 января Токаев выступил с новогодним обращением к казахстанцам. Посмотреть его на видео или прочесть текст вы можете здесь.