Токаев: Китай никогда не нанесет вреда нашей стране

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете "Ана тiлi". Перевод интервью опубликовал сайт Акорды, передает NUR.KZ.

В интервью журналист напомнил президенту Токаеву о последнем госвизите в Казахстан председателя КНР Си Цзиньпина и поинтересовался главными результатами состоявшихся переговоров.

"Надо сказать, председатель Си Цзиньпин хорошо знает нашу страну, тепло относится к казахскому народу. Мы вдвоем в дружеской обстановке обсудили все вопросы двусторонних связей, региональной и международной ситуации. Каких-либо разногласий нет. Для Китая Казахстан – крайне важный стратегический партнер. Казахско-китайское сотрудничество приобрело динамичный и многогранный характер, по сути, достигло уровня вечного стратегического партнерства. Это, безусловно, соответствует интересам Казахстана.

Во время государственного визита в Казахстан председатель Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай никогда не нанесет вреда нашей стране, всецело поддерживает ее суверенитет и независимость. Это крайне важное заявление", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

В 2023 году, по словам президента, между Казахстаном и Китаем установлен взаимный безвизовый режим, что оказало положительное влияние на расширение торговых связей, сближение двух народов. И теперь казахстанцы получили возможность по-новому взглянуть на Китай, воочию убедиться в том, что эта страна превратилась в технологическую державу.

"Дальнейшее развитие всестороннего сотрудничества с Китаем останется важной задачей казахской дипломатии. Эта страна прочно занимает позицию основного торгового партнера Казахстана и стала одним из крупнейших инвесторов в нашу экономику. Для выполнения важной задачи удвоения объема торговли имеются все предпосылки, прежде всего политическая воля лидеров двух государств. Поэтому данная цель вполне достижима.

Диалог на высшем уровне получит свое продолжение и в 2025 году. Запланировано участие председателя Си Цзиньпина в саммите "Центральная Азия - КНР". Уверен, его визит в Казахстан, а также переговоры в Китае осенью текущего года будут способствовать дальнейшему укреплению многогранного взаимодействия между двумя странами", - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Визит Си Цзиньпина в Казахстан в июле 2024 года

Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.

Также в Сети появилось видео встречи китайского президента Си Цзиньпина в Астане, в которой участвовал и детский хор. Один из участников хора успел побеседовать с главой Китая и получить приглашение в Пекин.

Позже в Астане также прошла дружественная встреча лидеров Казахстана и Китая. Акорда показала, как Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин встретились за ужином.

Тогда же Акорда показала, как Си Цзиньпина встречали в резиденции президента. Позже состоялись переговоры глав Казахстана и Китая в узком формате, где лидер КНР заявил, что "Китай всегда будет надежной опорой Казахстану".

По завершении встречи в узком формате президент Казахстана и председатель КНР провели переговоры с участием официальных делегаций двух государств, где Си Цзиньпин высказался о дружбе двух народов.

Также сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин также открыли филиал Пекинского университета в Астане и запустили культурные центры двух стран.

А позже лидеры двух государств подписали совместное заявление по итогам встреч и переговоров.

По итогам проведенных встреч Токаев заявил, что между Китаем и Казахстаном нет нерешенных вопросов.