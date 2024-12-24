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"У вас будет тяжелый разговор с женой": премьер-министр пошутил про брак главы Минцифры

Опубликовано:

Жаслан Мадиев
Жаслан Мадиев. Фото: t.me/KZgovernment

На заседании правительства глава Минцифры Жаслан Мадиев показывал чиновникам, как можно в режиме онлайн подать заявку на брак, передает корреспондент NUR.KZ. В ходе презентации прозвучала шутка.

Демонстрировал эту опцию глава МЦРИАП Жаслан Мадиев с помощью виртуальной помощницы, которая рассказывала, как сделать это пошагово.

"Мне предоставлена ссылка для получения услуги. Я на нее нажимаю и перехожу к форме (для заполнения заявки на брак - прим. ред.) Но так как у меня зарегистрирован брак, далее система меня не пропустит", - заявил Мадиев.

Премьер-министр Олжас Бектенов пошутил на этот счет.

"Надеялись, что пропустит, имея зарегистрированный брак? У вас, видимо, тяжелый разговор с женой будет после заседания", - отметил Бектенов.

Согласно информации на сайте "Электронного правительства", брак, согласно Кодексу "О браке (супружестве) и семье", - это равноправный союз между мужчиной и женщиной, заключенный при свободном и полном согласии сторон в установленном законом Республики Казахстан порядке, с целью создания семьи, порождающий имущественные и личные неимущественные права и обязанности между супругами.

Условия для регистрации брака

Необходимо полное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста, то есть 18 лет.

Не допускается заключение брака между:

  1. лицами одного пола;
  2. лицами, одно из которых уже состоит в другом браке;
  3. близкими родственниками;
  4. усыновителями и усыновленными, и их детьми;
  5. лицами, хотя бы одно из которых признано недееспособным вследствие психического заболевания или слабоумия по решению суда, вступившему в законную силу.

Осенью прошлого года стало известно, что новое обязательное правило внедрят для казахстанцев перед вступлением в брак. Это делается для того, чтобы казахстанцы осознанно вступали в брак.

В частности, речь идет о добрачном бесплатном консультировании и обучении граждан, подающих заявление на регистрацию брака, по вопросам планирования семьи и семейной психологии, репродуктивного здоровья, планирования семейного бюджета и другим важным вопросам. Также еще одна профилактическая мера - обязательный просмотр видео о счастливой семье перед подачей заявления на брак.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2204058-u-vas-budet-tyazhelyy-razgovor-s-zhenoy-premer-ministr-poshutil-pro-brak-glavy-mincifry/

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