"У вас будет тяжелый разговор с женой": премьер-министр пошутил про брак главы Минцифры
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На заседании правительства глава Минцифры Жаслан Мадиев показывал чиновникам, как можно в режиме онлайн подать заявку на брак, передает корреспондент NUR.KZ. В ходе презентации прозвучала шутка.
Демонстрировал эту опцию глава МЦРИАП Жаслан Мадиев с помощью виртуальной помощницы, которая рассказывала, как сделать это пошагово.
"Мне предоставлена ссылка для получения услуги. Я на нее нажимаю и перехожу к форме (для заполнения заявки на брак - прим. ред.) Но так как у меня зарегистрирован брак, далее система меня не пропустит", - заявил Мадиев.
Премьер-министр Олжас Бектенов пошутил на этот счет.
"Надеялись, что пропустит, имея зарегистрированный брак? У вас, видимо, тяжелый разговор с женой будет после заседания", - отметил Бектенов.
Согласно информации на сайте "Электронного правительства", брак, согласно Кодексу "О браке (супружестве) и семье", - это равноправный союз между мужчиной и женщиной, заключенный при свободном и полном согласии сторон в установленном законом Республики Казахстан порядке, с целью создания семьи, порождающий имущественные и личные неимущественные права и обязанности между супругами.
Условия для регистрации брака
Необходимо полное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста, то есть 18 лет.
Не допускается заключение брака между:
- лицами одного пола;
- лицами, одно из которых уже состоит в другом браке;
- близкими родственниками;
- усыновителями и усыновленными, и их детьми;
- лицами, хотя бы одно из которых признано недееспособным вследствие психического заболевания или слабоумия по решению суда, вступившему в законную силу.
Осенью прошлого года стало известно, что новое обязательное правило внедрят для казахстанцев перед вступлением в брак. Это делается для того, чтобы казахстанцы осознанно вступали в брак.
В частности, речь идет о добрачном бесплатном консультировании и обучении граждан, подающих заявление на регистрацию брака, по вопросам планирования семьи и семейной психологии, репродуктивного здоровья, планирования семейного бюджета и другим важным вопросам. Также еще одна профилактическая мера - обязательный просмотр видео о счастливой семье перед подачей заявления на брак.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2204058-u-vas-budet-tyazhelyy-razgovor-s-zhenoy-premer-ministr-poshutil-pro-brak-glavy-mincifry/